選罷法覆議 國民黨團：韓國瑜擬最快2/6召集朝野協商

立法院趕在年關前，將罷免連署需附身分證影本的「選罷法」修正版本送出立院，政院火速提出覆議並於昨日親送覆議函。國民黨團總召傅崐萁今天早上透露，立法院長韓國瑜擬在2月6日召集朝野協商，討論覆議案處理時間，呼籲行政院長卓榮泰大過年應團結一致，多與在野黨團溝通。

根據新版「選罷法」規定，罷免提議人、連署人名冊須附身分證正反面影本，行政院認為窒礙難行，移請立法院覆議，行政院秘書長龔明鑫昨天還親自將紙本覆議函親送至立院，以膠帶黏貼於立院秘書長周萬來信箱上。據了解，立法院工作人員今天上班後已收到公文。

國民黨團今天上午召開「拜年及時事回應」記者會，傅崐萁對此表示，據了解公文今天早上送進立法院，立法院本於職責在收到相關正式文本後，院長才會召集各黨團協商，預計兩周內要將覆議案處理完畢。據他了解，韓院長2月6日正式團拜後，下午將召集朝野協商，不過也可能在2月11日。

對於政院不只對選罷法，還考慮對總預算、財劃法等提出覆議案，傅崐萁呼籲卓榮泰「大過年應該團結一致」，經過民主程序完成的財劃法、總預算等，卓院長應積極聯繫、溝通與協調，希望新年新氣象，卓院長與在野黨多溝通才是國家之福。

今天是立院開工第一天，國民黨團首席副書記長王鴻薇也預告，本會期將會全力推動民生法案，例如反詐騙四法通過後，詐騙金額仍高達4億元，將要求政府對反詐騙繼續努力；另外今天股市大跌1000點，連台積電都下跌，面對美國擬提高關稅，台灣很難置外於關稅問題，在野黨將全力協助。

王鴻薇還說，今年核三廠2號機將除役，在野黨對於錯誤的能源政策也將檢討改進。面對新的一年，國民黨團儘管面對政治上很多對抗，但將全力推動民生法案，讓國人生活更好。