台東罷免黃建賓連署達4200人 今北上送一階連署書

「台東挫賓行動小組」發起罷免國民黨立委黃建賓活動，團隊指出，依規定黃建賓一階連署人數須達1154人，春節罷免連署未中斷，目前連署總數已達4200份，但考量後續作業，今天北上先送1500份連署書，會同其他縣市共18組罷免團體，共同提交第一階段連署書。

挫賓行動團隊表示，原本預計送交1450份罷免連署，卻遭人惡意抹黑為民進黨側翼1450，所以今天實際送交中選會份數為1500份，截至昨晚，目前已經收到逾4200份連署書，有信心第二階段可以很快達標。

挫賓小組強調，藍白立委濫砍及濫凍預算、濫修惡法，不滿黃建賓淪為舉手部隊，未正視台東人的需求，民間發起罷免行動，盼終止政黨惡鬥。

團隊指出，今天送交第一階段連署書至中選會，因為第二階段啟動時間無法預期，相關表格格式也不確定，所以目前的連署行動不會停止，屆時會依據第一階段連署資料，聯繫連署人繼續支持第二階段連署。