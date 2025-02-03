影／區域聯防大罷免？ 盧秀燕：盼政治放兩旁民生優先

台中市長盧秀燕今出席市府台灣大道市政大樓新春團拜，被問到大罷免是否採取區域聯防反制？盧秀燕是否參選國民黨主席？盧秀燕表示，新年新希望，政治人物都求國泰民安，她呼籲政治放兩旁、人民優先，為人民著想。

國民黨主席即將改選，加上立委大罷免潮，外界好奇盧秀燕的動向。盧秀燕接受本報專訪時明確表示未來兩年將「專心市政」，未針對是否參選黨主席回應。

台中有三位藍委罷免第一階段通過，會不會採區域聯防反制？盧秀燕說，她的新年新希望是「國泰民安」。

她表示，新春期間有許多政府官員或民間領袖到廟裡或教堂祈福，第一句話都說國泰民安，什麼是國泰民安? 國泰民安就是國家安全祥和，社會安定，人民才能安心，如果國家不斷擾動、不能祥和的話，人民就沒有辦法安心。希望在新的一年，政治放兩旁，民生、經濟、教育優先，為人民著想，謝謝大家。

盧秀燕說，今天是各行各業開工的第一天，新年期間說好話希望讓市民安心，也祝福國泰民安。「國泰」代表國家要和諧，「民安」則希望讓民眾安心。盼新的一年，台灣能夠「國家安全、社會安定、人民安心」，和諧安定非常重要。