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大罷免來襲 朱立倫：朝野用智慧化解衝突

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫、前主席吳伯雄與黨務主管今出席國民黨新春團拜。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫、前主席吳伯雄與黨務主管今出席國民黨新春團拜。圖／國民黨提供

罷免潮來襲，多名國民黨立委選區達連署第一階段門檻，近20個民團今齊赴中選會送件，聯電創辦人曹興誠、網紅八炯也到場。國民黨主席朱立倫表示，大家都看得很清楚，民團就是民進黨的側翼、民進黨的團體，不必用這樣假造的方式，還是希望朝野用智慧來化解衝突。

朱立倫今出席國民黨新春團拜，針對民進黨發動大罷免，他在會前受訪表示，國民黨的想法是時時以民為念、以蒼生為念，他也對賴清德總統喊話，新年要以德服人，不要「以力服人」，用對抗、鬥爭不能解決問題，用智慧來化解衝突。台灣需要「和」，不需要「鬥」，大家共同努力，希望台灣、中華民國越來越好。

對於罷免藍委的民團中，曹興誠、沈伯洋都站出來，被質疑是否還叫「公民團體」？朱立倫說，相信大家都看得很清楚，從去年對基隆市長謝國樑的罷免，都是打著所謂民團的名義，其實民團大家都知道就是民進黨的側翼、就是民進黨的團體，不必用這樣假造的方式，國民黨還是希望朝野用智慧來化解衝突。

此外，行政院昨針對選罷法提出覆議，朱立倫說，相信立法院會很快作出決定，也會否決覆議案。台灣要繼續往前進，所有民眾關心的議題、重要的法案、民生事務國民黨會全力以赴。

他也提到，現在國際政經環境挑戰非常嚴峻，今天台股開盤就跌了上千點，整個世界的政治環境、經濟環境、貿易環境，對台灣都是非常嚴峻的挑戰，朝野應該共同努力，為民眾、企業解決這些問題。

媒體追問，大罷免是否將影響黨主席選舉，朱立倫說，他不會去看這樣的角度，應該讓國內政局能穩定、立法院能團結努力，共同為民眾關心的議題解決問題，尤其面對國際政經環境的挑戰，朝野共同協商來解決、化解衝突，而不是像民進黨現在一直想「鬥」、甚至想要再次選舉，重新改選，民眾想的是能真正解決問題，比政治利益更重要。

罷免

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