影／罷免連署苗栗拚第二波送件 鍾東錦喊話賴總統解決困境

罷免團體今天第一階段提議送件中選會，苗栗縣立委陳超明、邱鎮軍並未列入，縣議員曾玫學服務處受理連署書，拚第二波送件，縣長鍾東錦則喊話賴清德總統，出面化解政治紛擾的困境。

鍾東錦率團隊，今天到苗栗市玉清宮、天雲廟團拜祈福，鍾東錦受訪表示，站在他的立場，他是希望苗栗縣不要發生這種事，因為這個不管是誰罷免誰，都不是好事，他覺得政治應該都當選了，沒有道理4年要選2次。

他認為如果做得不好，那下一屆就不要投票給這個人就好了，不能因為國會差幾席，去搞大罷免，不是那麼厚道，現在唯一能夠解決這個困境，只有賴總統有這個高度，這個時候要站出來，讓兩黨甚至三黨坐下來談，大家可以更和諧，國內不管是什麼樣的局勢，對內一定要有共識團結，才有力量對外。

另，罷免團體在苗栗縣目標包括無黨籍陳超明、國民黨邱鎮軍，春節期間在竹南鎮保民宮，及頭份市曾玟學服務處接受連署，曾玟學說，服務處初三、初四持續有民眾連署，年後也會代收連署書，希望拚第二波送件提議。