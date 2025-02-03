影／現身聲援罷團送件 曹興誠：藍白立委下台、滾蛋

眾多公民團體上午赴中選會送一階罷免連署書，聯電創辦人曹興誠現身聲援並表示，這次罷免是公民自發，並非藍綠對抗，藍白立委想搞垮國家就下台、滾蛋，當有「病毒」想侵害時就必須清除，台灣公民應團結站出來展現「我們是國家的主人」，也告訴中共停止吞併台灣的妄想。

大罷潮持續，超過20個公民團體今早至中選會大會師，送出第一階段連署文件，每區民團發言人並受訪闡述罷免理念，現場超過百人呼喊口號，展現氣勢，而其中聯華電子公司創辦人、反共護台志工聯盟3號志工曹興誠也現身聲援，並於中選會門口前發言。

曹興誠表示，這次罷免是全台灣各選區自動自發的活動，是超越藍綠的活動，是台灣公民意志的發揮。中共天真地以為花錢買通了一些不肖的藍白立委操控台灣立法院，就可以從內部顛覆中華民國，而藍白立委也認為民進黨不想挑起藍綠對立，不敢罷免，所以成天有恃無恐。

曹興誠指出，中共和藍白立委都忘了，台灣政治主體不是政黨，而是握有選票的公民，台灣公民現在站出來說「我們是國家的主人」，藍白立委惡僕賣主、搞垮國家，「我們不答應；我們要罷免你們，請你們下台、滾蛋。」罷免是公民權力，且當有「病毒」想侵害時就必須清除。

曹興誠認為，今天的罷免不是藍綠對抗，真正的議題是選擇反共保台，還是投共賣台？所以今天的罷免是反共剿匪，清除內奸的聖戰，是民主對抗專制、自由對抗奴役的聖戰。希望所有台灣人都能站出來加入大罷免活動，只要團結就能驅逐匪諜、守住主權、守住民主自由及台灣光明的未來，「自己的國家自己救，請大家站出來！」