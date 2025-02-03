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黃國昌嗆卓榮泰吃飽太閒 民眾黨團反對選罷法覆議案

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院第11屆第3會期今天報到，民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左二）率隊報到。記者潘俊宏／攝影
立法院第11屆第3會期今天報到，民眾黨立法院黨團總召黃國昌（左二）率隊報到。記者潘俊宏／攝影

立法院會去年底三讀通過「公職人員選舉罷免法」修正案，遭到執政黨質疑增加罷免門檻，行政院昨天正式遞件送出覆議案。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，行政院連基本的程序都搞不清楚，法定期間遇到例假日就自動順延，難道是吃飽太閒、沒有其他正事可以做。

立法院去年修正通過「公職人員選舉罷免法」部分條文，明定罷免案提議人及連署人名冊，應附身分證正反影本等，行政院秘書長龔明鑫昨天親自到立法院收發科送件，並在民進黨立委吳思瑤、李坤城、鍾佳濱、陳培瑜等人的陪同下黏貼公文表達完成「送達」。

今天是立法院新會期報到首日，民眾黨團上午舉行優先法案記者會，黃國昌表示，行政院昨天做出貽笑大方的動作，院長卓榮泰下令秘書長龔明鑫，特別選在春節期間送出覆議案，直接把公文貼在立法院秘書長信箱外面，法定期間遇到例假日自動順延，難道連基本的行政程序都搞不懂。

黃國昌質疑，請問行政院是吃飽太閒、沒有其他正事可以做，還是只是為了進行政治操作、媒體炒作，相信從新聞專業的角度都能夠清楚得知。

黃國昌也說，如果從實質層面來看，卓榮泰已經第三次提出覆議案，從來沒有看過一個行政院長，不僅把覆議做得如此廉價，更要作為拖延新法上路的工具，覆議案一定會被否決、根本不會通過，「三次覆議三次被否決，卓榮泰應該知所進退了吧。」

黃國昌直言，卓榮泰明知覆議案不會通過，目的僅是為了拖延新法上路施行，幫忙掩護民進黨發起的大罷免，麻煩賴清德總統以蒼生為念、民進黨主席賴清德以台灣為念，清楚地告訴台灣社會反對大罷免，而不是繼續用尊重公民團體的說辭，掩飾民進黨政府的兩面手法。

「賴清德不僅是民進黨主席，也是我們國家的總統」，黃國昌表示，在台灣如此關鍵的時刻，希望賴總統清楚地告訴台灣社會，他個人的政治決斷跟決定是什麼，如果不願意懸崖勒馬、繼續一意孤行，民眾黨也會有相應措施跟具體作為，希望也期待賴總統能夠做出最好的選擇。

黃國昌說明，針對選罷法連署程序加嚴，民眾黨團已經公布兩波民調，結果顯示多數台灣人民支持，卓榮泰卻對此認為窒礙難行，難道是抄樁腳名冊不方便，導致民進黨發動大罷免窒礙難行，行政院發動覆議案的正當性是零，民眾黨8名立委團進團出，未來一定會投下反對、支持原決議的投票，到時候也請卓榮泰知所進退。

罷免

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