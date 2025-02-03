期待建設加倍、福利加碼 侯友宜談罷免：政治不需對立

今初六開工，節氣逢立春。新北市長侯友宜今在市府向員工拜年致詞提及，今年蛇年有雙立春，寓意雙重祝福，期許新北市今年基礎建設加倍、社會福利加碼。至於大罷免來臨，侯盼執政者將和諧、團結、正能量化成行動，政治不需要的是對立跟衝突。

侯友宜今率副市長、秘書長及副秘書長們向所有市府員工拜年。侯致詞說，今天是大年初六，也是新春開工的第一天，節氣逢立春，也代表天氣在轉換，要照顧好身體，像昨天豔陽高照，今天便陰雨綿綿。而今年蛇年有兩個立春、雙立春，一個年有雙立春寓意雙重祝福，60年才一次，還說今天不要吵架、要笑嘻嘻，保證運好一整年。

侯友宜也感謝過年期間第一線的夥伴都沒有休息，也期許今年市府能在社會福利、安全樂業做得更好，喊出「基礎建設加倍、社會福利加碼」不只要蛇福泰吉，也要把運轉得更好。侯也向全國人民祝福，用正能量彼此團結和諧，為台灣來打拚。