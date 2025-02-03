快訊

機械車位變大怒神愛車摔爛 告維修廠商求償百萬竟敗訴

大S流感併發肺炎猝死 黃立民：「真的少見」運氣非常不好

經典賽／36人參與集訓！本土、旅外戰將力拚28人正選

期待建設加倍、福利加碼 侯友宜談罷免：政治不需對立

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今率副市長、秘書長及副秘書長們向所有市府員工拜年。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今率副市長、秘書長及副秘書長們向所有市府員工拜年。記者劉懿萱／攝影

今初六開工，節氣逢立春。新北市長侯友宜今在市府向員工拜年致詞提及，今年蛇年有雙立春，寓意雙重祝福，期許新北市今年基礎建設加倍、社會福利加碼。至於大罷免來臨，侯盼執政者將和諧、團結、正能量化成行動，政治不需要的是對立跟衝突。

侯友宜今率副市長、秘書長及副秘書長們向所有市府員工拜年。侯致詞說，今天是大年初六，也是新春開工的第一天，節氣逢立春，也代表天氣在轉換，要照顧好身體，像昨天豔陽高照，今天便陰雨綿綿。而今年蛇年有兩個立春、雙立春，一個年有雙立春寓意雙重祝福，60年才一次，還說今天不要吵架、要笑嘻嘻，保證運好一整年。

侯友宜也感謝過年期間第一線的夥伴都沒有休息，也期許今年市府能在社會福利、安全樂業做得更好，喊出「基礎建設加倍、社會福利加碼」不只要蛇福泰吉，也要把運轉得更好。侯也向全國人民祝福，用正能量彼此團結和諧，為台灣來打拚。

至於大罷免潮來臨，侯說，蛇年的第一天、正月初六，難得60年一次的雙立春，雙立春就是希望每一個人大家都能夠和諧、團結、正能量，尤其執政者也是，希望能化成行動，「政治不需要的是對立跟衝突」，需要是大家多溝通、傾聽民眾的聲音，用這個態度大家共同面對，國運就會昌隆。

新北市長侯友宜今率副市長、秘書長及副秘書長們向所有市府員工拜年。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今率副市長、秘書長及副秘書長們向所有市府員工拜年。記者劉懿萱／攝影

罷免

延伸閱讀

2025新北燈會靈蛇獻瑞 侯友宜李多慧一起點燈

劉和然連3天拜廟循侯模式？ 侯友宜：我一個人跑不完

侯友宜備戰世壯運桌球賽 國手陳思羽特訓助他提升戰力

侯友宜初三持續走春拜廟 「2025新北燈會」初四夜點燈

相關新聞

影／現身聲援罷團送件 曹興誠：藍白立委下台、滾蛋

眾多公民團體上午赴中選會送一階罷免連署書，聯電創辦人曹興誠現身聲援並表示，這次罷免是公民自發，並非藍綠對抗，藍白立委想搞...

大罷免來了　柯建銘：下會期開始前41區域藍委全下台

立法院新會期今天報到，全台18個公民團體今赴中選會送交罷免藍營立委第一階段提議書，正式啟動大罷免。民進黨團總召柯建銘今預...

選罷法覆議 國民黨團：韓國瑜擬最快2/6召集朝野協商

立法院趕在年關前，將罷免連署需附身分證影本的「選罷法」修正版本送出立院，政院火速提出覆議並於昨日親送覆議函。國民黨團總召...

台東罷免黃建賓連署達4200人 今北上送一階連署書

「台東挫賓行動小組」發起罷免國民黨立委黃建賓活動，團隊指出，依規定黃建賓一階連署人數須達1154人，春節罷免連署未中斷，...

影／區域聯防大罷免？ 盧秀燕：盼政治放兩旁民生優先

台中市長盧秀燕今出席市府台灣大道市政大樓新春團拜，被問到大罷免是否採取區域聯防反制？盧秀燕是否參選國民黨主席？盧秀燕表示...

影／罷免連署苗栗拚第二波送件 鍾東錦喊話賴總統解決困境

罷免團體今天第一階段提議送件中選會，苗栗縣立委陳超明、邱鎮軍並未列入，縣議員曾玫學服務處受理連署書，拚第二波送件，縣長鍾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。