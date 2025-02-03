千萬不能罷免6藍委！ 張善政：台灣不能再內耗

全台罷免連署遍地開花，今天預計將有近20個連署案送進中選會，其中包括桃園6名國民黨立委。桃園市長張善政今早受訪強調，千萬不能罷免6名立委，罷免以後找不到更好的，也呼籲台灣不能再內耗下去，否則無法團結面對國際多變的局勢。

今預計將有18個罷免藍委的團體前往中選會送出第一階段連署書，國民黨桃園立委牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華都名列其中。

張善政今參加桃市府新春團拜後受訪表示，現在民進黨推動大罷免，他認為桃園6位立委不管在協助市府協調中央政策上，或是爭取經費都不遺餘力，表現非常傑出，所以未來罷免的過程裡，市府會幫忙，充分將他們的政績表現出來，讓市民感覺到，這6位立委都是非常難得，「千萬不能罷免，罷免以後找不到更好的。」

張善政說，現在台灣面臨很多國際上的挑戰，像是美國總統川普加關稅，或最近AI議題炒得沸沸揚揚，他認為台灣不能再內耗下去，再內耗的話，沒有辦法團結起來，應付國際多變的局勢，「希望執政黨、在野黨，我們體會這個外在的挑戰，不要再內耗，我們台灣才有繼續發展的機會。」