基隆去年罷市長今天罷免立委 謝國樑：市民不堪其擾

基隆市長謝國樑今天在市府主持新春團拜，對於有人發起罷免立委林沛祥，謝表示，經歷過去年罷免市長，希望基隆能夠休養生息，才剛過完年又啟動罷免立委，他覺得基隆市民不堪其擾。他會努力做好市政，不論是在基隆或者地方，有同志需要他貢獻心力，他都義不容辭。

謝國樑回應媒體詢問「大罷免」的看法時說，經歷了去年一整年的罷免（市長）過程，最後投票，今年又要再啟動罷免（立委），他覺得基隆市民不堪其擾，也覺得對基隆市民不公平。當然他會努力做好市政，但是不論是在基隆，或者是在各地，有同志需要他貢獻一點心力，或者盡力做一點事情的時候，他都義不容辭。

基市府和NET有關東岸商場所有權歸屬訴訟，基市府勝訴，謝國樑表示，司法判決證明這一件事情，市府是依法行政，依法有據，依合約收回。這一點市民現在都已經看得很清楚了，甚至他覺得市民現在已經不太想要討論這個議題，大家只想回歸平靜的生活。

謝國樑表示，今年還是會跟林沛祥、邱佩琳及團隊，還有所有市民合作，把中央的預算爭取好，把一些該做的工作協調好，好好做好市政，讓民眾安居樂業，是他今年最重要的工作。基隆市是去年唯一經歷過罷免城市的環境，再一次在基隆提出罷免案，再一次讓基隆市必須要經歷過這些過程，基隆市民真得是不堪其擾。

市府今在禮堂舉辦新春團拜，安排謝國樑、林沛祥和副市長邱佩琳，與代表議長童子瑋出席的議會秘書楊文河、副議長楊秀玉等議員，向市府同仁拜年，並發開工紅包。