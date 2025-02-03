快訊

機械車位變大怒神愛車摔爛 告維修廠商求償百萬竟敗訴

大S流感併發肺炎猝死 黃立民：「真的少見」運氣非常不好

經典賽／36人參與集訓！本土、旅外戰將力拚28人正選

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆去年罷市長今天罷免立委 謝國樑：市民不堪其擾

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府今天在禮堂舉辦新春團拜活動，市長謝國樑（右一）發送開工紅包時，有市府同仁邀謝合照。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府今天在禮堂舉辦新春團拜活動，市長謝國樑（右一）發送開工紅包時，有市府同仁邀謝合照。記者邱瑞杰／攝影

基隆市長謝國樑今天在市府主持新春團拜，對於有人發起罷免立委林沛祥，謝表示，經歷過去年罷免市長，希望基隆能夠休養生息，才剛過完年又啟動罷免立委，他覺得基隆市民不堪其擾。他會努力做好市政，不論是在基隆或者地方，有同志需要他貢獻心力，他都義不容辭。

謝國樑回應媒體詢問「大罷免」的看法時說，經歷了去年一整年的罷免（市長）過程，最後投票，今年又要再啟動罷免（立委），他覺得基隆市民不堪其擾，也覺得對基隆市民不公平。當然他會努力做好市政，但是不論是在基隆，或者是在各地，有同志需要他貢獻一點心力，或者盡力做一點事情的時候，他都義不容辭。

基市府和NET有關東岸商場所有權歸屬訴訟，基市府勝訴，謝國樑表示，司法判決證明這一件事情，市府是依法行政，依法有據，依合約收回。這一點市民現在都已經看得很清楚了，甚至他覺得市民現在已經不太想要討論這個議題，大家只想回歸平靜的生活。

謝國樑表示，今年還是會跟林沛祥、邱佩琳及團隊，還有所有市民合作，把中央的預算爭取好，把一些該做的工作協調好，好好做好市政，讓民眾安居樂業，是他今年最重要的工作。基隆市是去年唯一經歷過罷免城市的環境，再一次在基隆提出罷免案，再一次讓基隆市必須要經歷過這些過程，基隆市民真得是不堪其擾。

市府今在禮堂舉辦新春團拜，安排謝國樑、林沛祥和副市長邱佩琳，與代表議長童子瑋出席的議會秘書楊文河、副議長楊秀玉等議員，向市府同仁拜年，並發開工紅包。

基隆市長謝國樑今天在市府主持新春團拜時說，去年經歷過罷免市長，剛過完年又啟動罷免立委，他覺得基隆市民不堪其擾。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天在市府主持新春團拜時說，去年經歷過罷免市長，剛過完年又啟動罷免立委，他覺得基隆市民不堪其擾。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天在市府主持新春團拜時說，去年經歷過罷免市長，剛過完年又啟動罷免立委，他覺得基隆市民不堪其擾。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今天在市府主持新春團拜時說，去年經歷過罷免市長，剛過完年又啟動罷免立委，他覺得基隆市民不堪其擾。記者邱瑞杰／攝影

罷免

延伸閱讀

基市聘營養師設計專屬幼兒園菜單 加碼補助公幼餐點費

【即時短評】商場淪政治惡鬥籌碼傷民眾 大罷免潮借鏡

東岸商場產權爭議宣判...藍指謝國樑護產有功 綠批犯政治上錯誤

東岸商場案NET無所有權 綠批謝國樑跋扈、藍肯定堅守市產

相關新聞

影／現身聲援罷團送件 曹興誠：藍白立委下台、滾蛋

眾多公民團體上午赴中選會送一階罷免連署書，聯電創辦人曹興誠現身聲援並表示，這次罷免是公民自發，並非藍綠對抗，藍白立委想搞...

大罷免來了 柯建銘：下會期開始前41區域藍委全下台

立法院新會期今天報到，全台18個公民團體今赴中選會送交罷免藍營立委第一階段提議書，正式啟動大罷免。民進黨團總召柯建銘今預...

選罷法覆議 國民黨團：韓國瑜擬最快2/6召集朝野協商

立法院趕在年關前，將罷免連署需附身分證影本的「選罷法」修正版本送出立院，政院火速提出覆議並於昨日親送覆議函。國民黨團總召...

台東罷免黃建賓連署達4200人 今北上送一階連署書

「台東挫賓行動小組」發起罷免國民黨立委黃建賓活動，團隊指出，依規定黃建賓一階連署人數須達1154人，春節罷免連署未中斷，...

影／區域聯防大罷免？ 盧秀燕：盼政治放兩旁民生優先

台中市長盧秀燕今出席市府台灣大道市政大樓新春團拜，被問到大罷免是否採取區域聯防反制？盧秀燕是否參選國民黨主席？盧秀燕表示...

影／罷免連署苗栗拚第二波送件 鍾東錦喊話賴總統解決困境

罷免團體今天第一階段提議送件中選會，苗栗縣立委陳超明、邱鎮軍並未列入，縣議員曾玫學服務處受理連署書，拚第二波送件，縣長鍾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。