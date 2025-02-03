吳沛憶新春團拜破除罷免 環南會長不捨：努力都有看到

各地發起罷免，台北市中正萬華立委吳沛憶今早到環南市場參加團拜，受訪被問及近期的罷免，她強調，會更努力打拚，用成績來證明。反倒是一旁的環南市場會長林勝東不捨，直呼吳的努力大家都有看到，「不能因為政治就來罷免我們這區好立委。」

吳沛憶一早到環南市場向攤商問暖，現場不少攤販們熱情招呼，也有民眾帶著小朋友，開玩笑說要拿紅包。吳沛憶也藉此機會向民眾說明立院最近的工作內容。

吳沛憶受訪表示，今天到環南市場參加團拜，尤其環南的改建、新市場啟用對於萬華地區相當重要，未來也要中央的農業部、地方市府來合作，因此開工當天要拚經濟、振興，「很多人來中正萬華想要關心，那就應該走進社區關心在地市場、商圈。」

面對近期罷免團體，吳沛憶說，其實反而更積極，她用諧音梗推出「憶」事報告，證明在中正萬華服務超過2千天、在地深耕努力，替居民爭取權益、中央建設補助，拿出成績才是民意代表的本分和責任。

不過，她也說，最近確實蠻多鄉親打來提到罷免的事情是發生什麼事？她都會解釋，也信心喊話做好本分、努力，選民的眼睛是雪亮的，「中正萬華是艱困選區，沒有所謂政黨鐵票區或者靠勢，絕對是靠努力、雙腳打拚。」

環南自治會長林勝東也替吳沛憶抱屈，他說，吳是從基層議員做起，在地服務很辛苦努力，尤其爭取地方建設、長輩福利，「她在做，我們都有看到。」