影／立法院新會期報到 罷免議題持續發燒
立法院第11屆第3會期今天報到，民進黨立委郭國文搶頭香第一個報到，郭國文表示就依循民進黨團甲動的時間，如往常到財政委員會的時間來等候報到，隨後依序報到是國民黨立委羅智強、林沛祥、陳永康等人，民眾黨團由黃國昌與其他立委8人一同前來報到。
對於近日沸沸揚揚的立委大罷免持續發燒，郭國文表示，立法院副院長江啟臣時任黨主席時反對需要附上身分證影本，直言侵犯人民隱私權，如今卻需要附上身分證影本，這就是雙標。
羅智強表示，此次罷免原本應該是2月1日才可以連署，民進黨卻在柯建銘總召宣布後就偷跑連署，而這次罷免也是民進黨立委席次未過半輸不起的後續行動。
黃國昌對民進黨政府一邊喊團結、一邊大罷免分裂台灣的雙標不以為然，希望身兼民進黨主席的賴清德總統懸崖勒馬，也批評行政院的覆議案絕對不會過，此次再提覆議是政治操作與媒體操作，民眾黨團最後會有相應的作為。
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