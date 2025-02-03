罷免一階達標 近20案今送件

本屆立委就職滿一年，全台罷免連署遍地開花，藍綠立委都遭鎖定，可達第一階段罷免標準的選區更上看卅個以上，今天將有近廿個連署案送進中選會。中選會強調將依法行政、標準一致，依法辦理各項選務，不會有差別待遇。

罷免藍白的團體昨表示，國民黨立法院黨團總召傅崐萁等人均達第一階段提議罷免門檻，預計今天將送十八人提議書到中選會，其中也包含新竹市長高虹安；罷免綠營立委的團體則反擊，台北吳思瑤、高雄黃捷等至少七人都大致達標或快達標，將盡速送件。

對於罷免國民黨立委團體預計一周內送出一階連署，國民黨立法院黨團表示，這都在預料內，民進黨早就偷跑，年假更是加速馬力，國民黨將大串聯打團體戰，不讓個別立委被各個擊破；國民黨中央則說，面對執政黨貪腐及弊案，會繼續「以民為本」，強力監督並修正不適宜法案。

民進黨發言人卓冠廷指出，尊重公民自主行使罷免權利；國民黨惡意刪凍總預算，企圖讓政府無法順利推動福國利民建設，種種政治算計，更成為罷免藍營立委的動機。喊出「大罷免」的民進黨團總召柯建銘則表示，罷免不是他一個人的事，而是全台灣人民的事。

發起罷免民進黨立委吳沛憶的「憶事吳成」罷免團隊，昨在萬華雙和市場擺設連署站。記者陳正興／攝影

對接下來恐將有一連串罷免攻防戰，國民黨團書記長王鴻薇說，國民黨會打「團體戰」全面應戰，串聯個別立委、各縣市選區到黨中央，不會讓罷團各個擊破，團隊接下來也會視罷團實際送件情況即時應對。她還提到，聽說罷團還有在算新聞露出ＫＰＩ（關鍵績效指標），民進黨弄得猶如進入大選模式，其實也引發民眾及非民進黨支持者強烈反感，像台北罷免雙吳等，這就是相對應的反作用力。

罷免傅崐萁團體「微光花蓮」表示，已收到七一六七份提議書，遠超過一九三八份的門檻，今會「搶頭香」成為首個至中選會送件的民團。第二階段連署要在短短六十天收兩萬份，「不簡單，但也絕對不是達不到」。

新北板橋區堪稱一級戰區，罷免國民黨板橋東區立委葉元之團體昨率先宣布，提議書已收一萬一○八八份，遠超過一階門檻，今天送件。葉元之反擊表示，「很難想像民主制度會被民進黨玩弄成這樣，以後是不是只要不是民進黨當選，都要選兩次？」罷免板橋西區民進黨立委張宏陸的團體也說，提議書已二千二百份，衝到三千份門檻後再送件。

高雄民團發起罷免民進黨立委黃捷、許智傑「雙罷劫」，發言人徐尚賢說，目前分別收到三千一百份、三千份大致達標，希望衝到四千至五千人再送件。

一階較容易 二階才是關鍵

根據選罷法，公職人員就職滿一年後即可展開罷免，第一階段為「提議期」，須由原選舉區選舉人提議，人數需達原選區選舉人總數百分之一以上，此階段較為容易，選舉人數卅萬人也只要三千人完成提議書即達標。

第二階段「連署期」須由原選舉區選舉人連署，人數需達原選區選舉人總數百分之十以上，以立委罷免為例，發起罷免的領銜人、公民團體必須在六十天內完成目標，才算通過。若順利通過第二階段，則進入第三階段「投票期」，罷免結果只要有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。若罷免案不通過，則在被罷免人任期內，民眾都不得再對其提議罷免。