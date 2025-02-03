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冷眼集／寧可內耗 賴政府不想治國了？

聯合報／ 本報記者鄭媁
民進黨立院黨團總召柯建銘等人鼓動的立委大罷免潮，朝野對立料將再升級。記者曾原信／攝影
民進黨立院黨團總召柯建銘等人鼓動的立委大罷免潮，朝野對立料將再升級。記者曾原信／攝影

春節假期結束，許多行業今天開工。但開工首日，就迎來民進黨立院黨團總召柯建銘等人鼓動的立委大罷免潮，朝野對立料將再升級。立法院新會期伊始，政黨惡鬥絲毫不見緩解跡象，國內深陷罷免內耗，民進黨政府當真不想好好治國了？

歷經立院上會期紛擾，民進黨仍不願善罷甘休，政院與民進黨團雙管齊下發動覆議、釋憲手段抵制國會多數，再訴諸輿論，對在野立委發動大規模罷免行動，府院口徑雖試圖維持「理性溝通」形象，實質卻是不斷升高對抗，讓「朝野和解」持續淪為空談，更凸顯民進黨以鬥爭掩飾施政不力的舉措。

國際情勢詭譎，台灣面臨挑戰不少，然而，民進黨政府執政至今，幾無重大政策突破。內政方面，高房價未見緩解、打詐難讓全民有感，能源政策飽受外界質疑；對外關係部分尚無實質進展、台海更在嚴峻的兩岸關係下持續對抗。

賴政府與卓內閣沒有致力端出亮眼施政，反而以政治鬥爭作為治理優先，將大量行政與輿論資源投入立院對峙、發動罷免、操作社會對立。

賴清德總統春節談話呼籲朝野和諧、社會團結；柯建銘卻將「恭喜發財，罷免書拿來」當動員口號，雙簧戲碼一再上演，對比賴總統說的「家和萬事興」，無疑是一大諷刺。

賴總統若真有意促進朝野和諧，就先展現領導高度，以實際行動化解僵局，而非一面高舉團結旗幟，一面放任政黨對立加劇。

否則，持續的政治內耗，只為打壓異己、削弱國會監督，導致國政發展停滯，最終一事無成，只會拖垮執政、害慘民眾。

罷免

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