罷團將送第一階段提議書 藍委邱若華：政治是一時的

全台多處掀起罷免立委行動，桃園在地6席立委也成目標，蘆竹南崁多加教會牧師陳曉煒今稱提議書已達標，明天將送中選會審查；立委邱若華尊重罷團表達意見權利，也強調「政治是一時的」，呼籲罷團一同關心地方建設。

陳曉煒表示，桃園第一、四、五、六選區總共收集4萬1千份提議書，4區第一階段提議罷免門檻均達標，將從中整理1萬3500份送中選會審議，為防無效資料，每區都會多準備提議書送審，數量大概會比第一門檻多12%。

「罷免是憲法賦予民眾的權力，尊重罷團的意見。」邱若華尊重罷團表達意見權利，強調會持續替地方向中央爭取建設。

邱若華表示，立院第3個會期即將開始，八德交流道工程計畫正在進行中，板龍快速道路期中報告即將出爐，捷運三鶯線即將於年底完工，而三鶯線延伸八德一案行政院遲遲不予核定，將持續爭取，不負民眾所託。

邱若華也說，政治是一時的，地方建設才是關鍵，行政院卡捷運三鶯線延伸八德案已經136天，呼籲罷免團體與她一起關心，共同呼籲行政院早日核定捷運三鶯線延伸八德一案。