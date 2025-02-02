罷免板橋西區張宏陸 罷團：提議書已過2200份一階門檻

全台大罷免，板橋堪稱一級戰區，板橋東區國民黨立委葉元之第一階段達1萬1088份預計，3日將送中選會。也有民團也發起罷免板橋西區民進黨立委張宏陸，罷陸團隊表示，經過這幾天擺攤，目前蒐集到的提議書已達2200份，超過張宏陸罷免門檻2163人，這幾天將展開快閃行動，衝到3000份安全門檻後，再行送中選會。

罷免葉元之如火如荼，板橋西區張宏陸也未倖免，民團質疑張宏陸政策詐騙，且未履行居住正義等，發起「走投無陸，罷免張宏陸」行動。

罷免張宏陸發起人吳禹辰今天表示，從1月22日第一場開始，他們透過快閃，與街頭宣講方式，截至目前蒐集到的提議書份數已經超過2200份，持續統計中。

吳禹辰指出，為了避免填寫審核無法通過情形，希望能將份數衝到2800-3000份安全門檻，才會送中選會；接下來會持續透過多點快閃行動走入人群，全力衝刺連署人數。