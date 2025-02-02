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藍要罷免邊緣綠委 因應攻防兩樣情

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

國民黨要罷免當初險勝的綠委，如吳思瑤、吳沛憶與許智傑等人，選情穩固的綠委鍾佳濱指出，國民黨罷免正當性不足，他不擔心被罷免；綠委許智傑受訪時也坦然面對，並鼓勵其他人團結罷免藍委。但選情較險峻的綠委吳沛憶就相對低調，僅強調上任以來的政績。

國會三黨不過半，民進黨不滿國民黨與民眾黨聯合刪減總預算，並通過《財劃法》與《選罷法》等法案，因此發動對藍委的大罷免，包括葉元之、羅廷瑋、涂權吉等當初險勝的藍委都遭到點名。但國民黨也提出要罷免吳思瑤、吳沛憶、許智傑與黃捷等人以反制。

藍罷免正當性不足？

對此，民進黨立委鍾佳濱受訪時直言，由於國民黨立委在國會的諸多表現，已經不能履行公民權的監督與制衡，因此許多民眾紛紛站出來罷免，民進黨是尊重人民的選擇、人民行使公民權的權利，但國民黨不好好改善，反而還要挑選民進黨立委進行報復，但國民黨的罷免訴求只有報復而已，並沒有其他論述，顯得正當性不足。

「民團的訴求很清楚，就是不要養共匪！」鍾佳濱分析，罷免不只要有行動，也要有正當性，若沒有正當性，很難引起共鳴投入，他並不擔心在自己選區受到國民黨罷免反制。

有政績坦然面對

高雄綠委許智傑、黃捷的罷免書近日也達到第一階段的門檻，對此，許智傑受訪時回應說，他是全台第一個被設罷免總部的立委，將近2個月時間就達到第一階段門檻，他會尊重人民的決定，但也歡迎大家到他服務處索取罷免藍委的連署書。

許智傑強調，相信政績會說話，包括他和黃捷在立法院衝鋒陷陣，地方服務盡心盡力，共同提出公職人員不能有中國籍法案，也成功推動超過十條航線到高雄，積極爭取設立海纜登陸站，要讓高雄成為AI首都，他會正面迎戰不會逃避。

避談罷免 強調政績

不過民進黨立委吳沛憶被問到罷免相關議題時，就顯得較低調回應說，只要她在任立委的一天，就是在中央替地方爭取預算及建設，這是第一要務；她也說，希望有更多人共同關心中正萬華的大小事，「還是少一點政治的口水，多一點公共政策的討論，甚至多一點具體的行動，才符合市民的期待」。

吳沛憶出席行程受訪時強調，市政不應分藍綠，過去曾與台北市長蔣萬安共同向中央爭取捷運萬大線，成功獲得257億元補助；此外，萬華艋舺公園將於今年年中改建，她感謝蔣萬安持續與地方里長、團體討論，因為這項改建計畫，備受在地民眾期待。

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