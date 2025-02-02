綠處心積慮大罷免 藍委：恐作了白工

「罷免藍委只是政治算計，相信民眾不會買民進黨的帳！」針對綠營推動藍委大罷免，藍委羅智強受訪時強調，選民關心的是經濟、民生、居住、能源等重要議題。藍委李彥秀也說，本會期綠委沒人登記黨團幹部，顯示推動罷免會讓選民仇恨值提高，呼籲總統賴清德別再煽動對抗；一位不具名藍委認為，藍綠有危險性的邊緣立委不多，大罷免恐作了白工。

民進黨近來因國會遭到在野黨團強力制衡，因此由總召柯建銘大力推動罷免區域藍委，同黨立委沈伯洋也與綠營多位民代召開記者會，公布民調顯示，目前政治環境有利推動藍委大罷免。

民眾關心民生議題

對此，藍黨團首席副書記長羅智強受訪時直言，關於罷免案，民進黨現在積極鼓吹，但能否成功，最終還是要回到選民的選擇。台灣的民主制度賦予選民罷免的權利，但這個權利應該是用來監督不適任的民代，而不是成為政黨鬥爭的工具。很遺憾，民進黨現在的操作，已經完全偏離了民主精神，變成赤裸裸的政治報復。

「大家關心的不是政治鬥爭，而是經濟、民生、居住、能源、教育等真正影響生活的問題。」羅智強強調，這段時間持續走訪基層，跟選民直接對話，人民期待立法院有監督政府、為民發聲的力量，而不是被民進黨霸凌的對象。他相信選民的智慧，這場罷免行動，最終會讓大家看清誰在做事，誰在搞政治算計。

全台烽火難延燒

有中南部的年輕藍委受訪時表示，民進黨作為執政黨，卻主動散播謠言及發動罷免，他在地方上走訪時不分藍綠、多數人對今年如果因為罷免成功，還要再選舉一次感到厭煩，即便是民進黨支持者也覺得做不好下次再換人就好。

該藍委認為，發動全國性大罷免到最後可能白忙一場，因為藍綠真的有危險的立委只是個位數，雙方到最後還可能僅是剛好打平，無助於立法院票數的改變。

國民黨立委李彥秀受訪時也指出，立法院第三會期已經開始，大覆議、大釋憲、大罷免依然是新會期的主軸。國民黨黨團三長早已就定位。令人意外的是反而是民進黨黨團，除了總召柯建銘不做第二人想之外，過去可以迅速累積全國知名度、並且直接與黨主席開會的總幹事與書記長，51戰隊（民進黨立院黨團自稱）都無人登記。

憂遭反罷 不當幹部

李彥秀舉例，綠委吳思瑤2016年將士北「藍天變綠地」，長期在教育文化委員會耕耘，服務也有一定的口碑，口才論述能力受到肯定，甚至被認為是挑戰2026台北市長最強人選。無奈擔任黨團幹事長一年下來，「仇恨值」累積呈現等比級數增加，現在反而要回防士北，避免遭到「大罷免」的波及。

「新會期新氣象，要戰要和，要團結要分裂，全在總統賴清德的一念之間。」李彥秀指出，不論是立院持續對抗，或是「大罷免」，對總統而言，也必須承擔極大的「政治風險」，還有立院民進黨委員用腳投票，且大罷免有七成的民意反對。她歎說，持續焦土對抗的結果，賴清德總統最終必面對民意的裁判。

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