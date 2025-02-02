快訊

全台罷免潮開打！北市7名藍綠委遭鎖定 這幾人一階門檻已過關

宜蘭返北免塞車！他靠1招像「開外掛」 眾人點頭：1小時就到

南非再度施壓迫我駐處遷出首都 林佳龍召集應變

台中4藍委罷免達第1階段門檻 4罷免團體明赴中選會遞件

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
罷免立委黃健豪的「斷健行動」今天仍在中清路二段1295號的停車場處設攤。圖／民眾提供
罷免立委黃健豪的「斷健行動」今天仍在中清路二段1295號的停車場處設攤。圖／民眾提供

立委就職滿一周年，台中市公民團體罷免國民黨籍立委行動，已知有羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔和顏寬恒等4人都通過第一階段連署。公民團體說，明天這4人的罷免團體會隨全台各地的罷免團體一起前往中央選委會送件，但目前罷免的連署也仍持續進行。

公民團體說，雖然4位立委的連署都已經過第一階段的1%門檻，甚至還超越，但避免外界拿數字做文章，他們送件事仍僅送達到門檻的件數，並湊個整數而已，不會一次全都送出，以免真實數字曝光。若是經審核有退件的，他們還會隨時補件。

公民團體說，他們看好春節期間的返鄉人潮，春節期間擺攤連署的行動仍不中斷，因此收效非常好，不僅有些是從外地返鄉，還有人從國外返台，專程拿了連署書去連署站。

公民團體說，即便今天已是春節假期的最後一天，他們的連署行動也仍進行中。以罷免黃健豪的斷健行動為例，今天就仍在一中街水利大樓旁的土地銀行前，以及在中清路二段1295號的停車場處，工作人員都未休息加速連署。

另則是，罷顏團體今仍在霧峰第一市場、烏日毛毛動物診所設攤，連署的動作仍進行中，該團體也經證實已過第一階段門檻，明天上午會隨其他團體一起北上送件。

罷免

延伸閱讀

台中3藍委罷免達第1階段門檻 3公民團體3日聯合送件

南投罷免「去游」一階達標 「驅馬」進度也曝光

藍委廖偉翔罷免連署過第一階段 他籲賴清德應思考這件事

被罷免連署過第一階段 藍委羅廷瑋：另一種認同與否的檢視

相關新聞

罷免蘇巧慧、吳琪銘第一階門檻快達標 罷團最晚5日送件

大罷免時代來臨，罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘團隊，今到三峽運動中心外設攤。罷團表示，上午來連署人數不多，但收集到不少提議...

台中4藍委罷免達第1階段門檻 4罷免團體明赴中選會遞件

立委就職滿一周年，台中市公民團體罷免國民黨籍立委行動，已知有羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔和顏寬恒等4人都通過第一階段連署。公民...

罷免彰化藍委謝衣鳯 民團發起連署到9日

全台民團串連罷免藍委，彰化縣也在春節期間展開連署欲罷免彰化唯一一席國民黨立委謝衣鳯，由於連署起步較晚，將連署到9日，預定...

北市7名藍綠委遭鎖定罷免 這幾人一階門檻已過關

全台大罷免連署進行中，罷免雙北藍委團隊均已收到第一階段門檻連署書份數，其中罷免李彥秀、王鴻薇、葉元之團隊明天將送件，徐巧...

影／罷免綠委吳沛憶 民眾假日排隊簽連署書

罷免綠營立委的憶事吳成罷免團隊這兩日於國光市場、雙和市場、艋舺龍山寺附近及台灣省城隍廟前擺設罷免吳沛憶連署站，小年夜除夕...

罷傅團體收到7千多份連署書 明天「搶頭香」送中選會

全台掀起大罷免潮，地方民團發起罷免立法院國民黨團總召傅崐萁活動，罷傅團體「微光花蓮」表示，目前已收到7167份連署書，遠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。