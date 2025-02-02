罷免彰化藍委謝衣鳯 民團發起連署到9日

全台民團串連罷免藍委，彰化縣也在春節期間展開連署欲罷免彰化唯一一席國民黨立委謝衣鳯，由於連署起步較晚，將連署到9日，預定10日再送出連署提議書。

民進黨籍北斗鎮民代表黃志偉表示，民間來自各行各業一群志工自發性發起罷免彰化縣第三選區藍營立委謝衣鳯，從大年初二起在二林鎮、初三在溪湖鎮發起連署，前明道大學校長陳世雄夫婦也前去連署，昨與今天向他借場地，讓北斗鄉親能就近連署，芳苑王功也有連署點。

黃志偉說，這群志工是自發性的連署，他只是提供服務處場地，由於連署起步較晚，所以會在10日再送出第一階段的連署提議書，接下來他的服務處還會繼續提供志工收連署書，據了解，志工也會再去溪州和埤頭等地夜市連署，預計達到第一階段連署標準是2700份，目前還未統計連署份數。

本屆立委選舉曾挑戰謝衣鳯的行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧在臉書發文罷免謝衣鳯的相關資訊，她說，原先並不認識發起罷免的志工，但藍白立委聯手刪預算讓很多人都不認同，她單純覺得志工很辛苦，春節期間還在忙連署，所以就幫忙把連署資訊也貼出來。

對於被連署罷免，謝衣鳯說，這有針對性，也是要打擊她，她不予回應。