北市7名藍綠委遭鎖定罷免 這幾人一階門檻已過關

全台大罷免連署進行中，罷免雙北藍委團隊均已收到第一階段門檻連署書份數，其中罷免李彥秀、王鴻薇、葉元之團隊明天將送件，徐巧芯部分則於2月7日送件，羅智強部分尚未決定時間。罷免綠委吳思瑤團隊也將儘速送件，吳沛憶部分則有信心一階過關。

目前被點名罷免立委，包含國民黨李彥秀、王鴻薇、徐巧芯、羅智強、賴士葆，以及民進黨吳思瑤、吳沛憶。

罷免李彥秀團隊說，罷免第一階段3181份、第二階段3萬1809份，去年11月下旬發起，迄今收到超過2.3萬份連署書。預計明天上午9點正式前往中選會遞交罷免第一階段提議書，宣告罷免程序正式啟動，同時將與其他罷免團隊共同舉行記者會，這不僅是公民意志的展現，更凸顯選民對政治問責的重視。

罷免王鴻薇團隊表示，罷免第一階段2700多份、第二階段2.7萬份，去年11月下旬至今已收到1.8萬份連署書，已達一階門檻，明天上午將送件，也強調會繼續收連署書，確保通知到每一名參與連署者，尤其長輩可能因資訊落差、不擅長使用網路資訊，導致沒有確實聯繫上。

罷免徐巧芯團隊指出，罷免第一階段門檻約3000份、第二階段約3萬份，去年7月啟動罷免，迄今已收到1.1萬份連署書，預計2月7日送件。

罷免羅智強團隊說，去年12月上旬發起行動，目前收到超過1萬份連署，已達到第一階段門檻2300多份，但尚未決定何時送件，會持續收件。

罷免吳思瑤團隊表示，1月下旬發起罷免行動，迄今收到近3000份連署書，已達第一階段門檻2672份，將盡速送件，同時繼續收連署書。

同樣也是1月下旬號召行動的罷免吳沛憶團隊說，已經發出超過5000份空白連署，昨天光4個設站處現場填寫共600多份，目前收到逾2000份，有信心第一階段連署門檻2339份過關，詳細份數計算後公布。