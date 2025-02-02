影／罷免綠委吳沛憶 民眾假日排隊簽連署書

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攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
罷免綠營立委的憶事吳成罷免團隊在雙和市場擺設罷免吳沛憶連署站，不少民眾前往連署罷免。記者陳正興／攝影
罷免綠營立委的憶事吳成罷免團隊在雙和市場擺設罷免吳沛憶連署站，不少民眾前往連署罷免。記者陳正興／攝影

罷免綠營立委的憶事吳成罷免團隊這兩日於國光市場、雙和市場、艋舺龍山寺附近及台灣省城隍廟前擺設罷免吳沛憶連署站，小年夜除夕初一至初三塞信箱的2500份連署書外，又準備3000份供現場連署及索取給家人好友連署，近兩日收回連署書份數已超過2000份，已超過第一階段要求的2339份連署書九成，罷免團體對第一階段達標表示有信心。

「憶事吳成」罷免吳沛憶召集人劉思吟表示，吳沛憶委員在中正萬華得票率不到四成，這代表大多數的民意不在吳這邊。是針對不適任的立委做罷免，根本不需要跟一年後的選舉牽扯，勿將罷免和選舉混為一談，民進黨立院黨團總召柯建銘號召全民進黨超甲級動員罷免藍營立委，連民進黨桃園市議員服務處都開放讓民眾連署，為何綠能，老百姓卻不能？對於民進黨出拳頭罷免藍委卻要別人不能回擊，霸凌式的雙標行為也是非綠營支持者無法接受的。

罷免行動下午在北市雙和市場口進行，不少民眾買菜順便連署，也有人專程騎機車前往連署，連署狀況與進度十分順利。

罷免

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