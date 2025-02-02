影／罷免綠委吳沛憶 民眾假日排隊簽連署書

罷免綠營立委的憶事吳成罷免團隊這兩日於國光市場、雙和市場、艋舺龍山寺附近及台灣省城隍廟前擺設罷免吳沛憶連署站，小年夜除夕初一至初三塞信箱的2500份連署書外，又準備3000份供現場連署及索取給家人好友連署，近兩日收回連署書份數已超過2000份，已超過第一階段要求的2339份連署書九成，罷免團體對第一階段達標表示有信心。

「憶事吳成」罷免吳沛憶召集人劉思吟表示，吳沛憶委員在中正萬華得票率不到四成，這代表大多數的民意不在吳這邊。是針對不適任的立委做罷免，根本不需要跟一年後的選舉牽扯，勿將罷免和選舉混為一談，民進黨立院黨團總召柯建銘號召全民進黨超甲級動員罷免藍營立委，連民進黨桃園市議員服務處都開放讓民眾連署，為何綠能，老百姓卻不能？對於民進黨出拳頭罷免藍委卻要別人不能回擊，霸凌式的雙標行為也是非綠營支持者無法接受的。

罷免行動下午在北市雙和市場口進行，不少民眾買菜順便連署，也有人專程騎機車前往連署，連署狀況與進度十分順利。