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罷傅團體收到7千多份連署書 明天「搶頭香」送中選會

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
罷傅團體「微光花蓮」發起罷免立法院國民黨團總召傅崐萁活動，目前已收到7167份連署書，明天上午9時送件，「搶頭香」成為第一個至中選會送件的民團。圖／微光花蓮提供
罷傅團體「微光花蓮」發起罷免立法院國民黨團總召傅崐萁活動，目前已收到7167份連署書，明天上午9時送件，「搶頭香」成為第一個至中選會送件的民團。圖／微光花蓮提供

全台掀起大罷免潮，地方民團發起罷免立法院國民黨團總召傅崐萁活動，罷傅團體「微光花蓮」表示，目前已收到7167份連署書，遠遠超過1938份的門檻，明天將送2673份給中選會。明天上午9時就會送件，「搶頭香」成為第一個至中選會送件的民團。

微光花蓮團隊去年5月起醞釀罷免傅崐萁行動，6月在成立粉絲團募集連署書，除提供網路下載表格寄回，也有部分店家提供罷免書填寫據點；1月3日晚間在花蓮市石來運轉廣場舉行快閃連署活動，現場聚集超過300人填寫連署書。

「微光花蓮」指出，送件後中選會將在45天內審查完畢，屆時再啟動第二階段連署，要在短短60天的收到2萬份有效連署書，保險起見要收集最少2萬5千份，「這個數字不簡單，但也絕對不是達不到」，還需要更加努力。

罷免

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