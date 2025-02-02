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罷免蘇巧慧、吳琪銘第一階門檻快達標 罷團最晚5日送件

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘團隊，今到三峽運動中心外設攤。記者劉懿萱／翻攝
罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘團隊，今到三峽運動中心外設攤。記者劉懿萱／翻攝

罷免時代來臨，罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘團隊，今到三峽運動中心外設攤。罷團表示，上午來連署人數不多，但收集到不少提議書，距離罷免吳琪銘第一階段門檻3000份，現有2000餘份，有信心能達標；罷免蘇巧慧提議書也近2500份，罷團想拚在選罷法修法前送件，預估最晚2月5日送中選會。

罷免民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘團隊「新北大掃除-去怋除穢」指出，吳琪銘地方屬性強烈，鮮少在立院看到他為人民發聲，成為民進黨的投票機器，因此提出罷免凝聚有相同看法的人。王說，罷團成員都是一般公民，實體設攤經驗較少，今選在三峽運動中心附近設攤，上午來連署人數不多，但收集到不少提議書。

罷團發言人王昱人說，罷免吳琪銘第一階段門檻3000份，現有2000餘份，僅差1千多份，而罷免蘇巧慧提議書也近2500份，對第一階段達標皆有信心。此外，2月4日起將以連署巡迴車形式，繞行土城、樹林、三峽、鶯歌的大街小巷，目前確定土城將在金城公園，現場發放及接收連署書。

王昱人坦言，若能拚選罷法修法前送件是最好，預估最晚2月5日送中選會，而土三選區領銜人為李清祥、樹鶯選區則是譚鎮耀；王說，兩位領銜人皆是普通上班族，並沒有特殊背景。

罷免

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