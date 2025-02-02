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遭點名罷免！吳沛憶盼少點口水 葉元之籲選民明辨是非

中央社／ 台北2日電

全台掀起大罷免潮，民進黨立委吳沛憶、國民黨立委葉元之分別遭到鎖定。吳沛憶今天說，會先把自己本分做好，在任立委就會替地方發聲，爭取預算、建設，是第一要務，她也希望少點政治的口水、多點公共政策討論。

也被提案罷免的葉元之說，剛當選沒多久，這群人就開始推動罷免，為了民進黨特定政治人物的野心，擾亂社會大眾，讓板橋陷入對立跟紛亂，中間選民不會認同，也希望民眾明辨是非。

吳沛憶今天受訪時表示，希望有更多人一起關心中正萬華的大小事，還是少一點政治的口水、多一點公共政策的討論，甚至多一點具體的行動，這才符合市民的期待。

吳沛憶說，她從擔任市議員到上任立委以來，每天都在崗位上努力、盡責監督，替中正萬華爭取福利、建設，市政不要分藍綠，過去她也曾與台北市長蔣萬安一起向中央爭取捷運萬大線，獲中央補助新台幣257億元。

至於如何因應罷免行動，吳沛憶說，會先把自己本分做好，在任立委的一天，就會在中央替地方發聲，爭取預算、建設，是第一要務；最近有很多地方民眾打給她，想要擔任反罷免的志工，如果真的需要上街，就會請大家一起發出中正萬華在地的聲音。

葉元之說，從擔任立委以來，每日兢兢業業，關心教育，致力於縮短教育政策與教學現場的落差，也提了多項福國利民的法案，相關質詢在他的YouTube頻道都看得到。

他說，民進黨為了煽動罷免，刻意造謠抹黑，擴大仇恨，散布謠言，希望大家明辨是非。

葉元之指出，從第一次立法委員全面改選至今超過30年，很難想像民主制度會被民進黨玩弄成為這樣，以後立法委員是不是只要不是民進黨當選，都要選兩次。

罷免

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