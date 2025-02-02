影／台中第3、8選區設大罷免站連署 蔡其昌：公民團體很憤怒

全台大罷免活動持續中，立委蔡其昌今天在豐原受訪表示，公民團體覺得很憤怒，認為在野黨要監督，但如果不是理性與合理的監督，也沒有符合民主程序，在立法過程展現的是對民主程序的違逆的話，人民當然會憤怒，他近幾個月在民間走動，確實聽到人民對國會不滿聲音很大。

蔡其昌今天下午在豐原慈濟宮發送新春小紅包，民眾大排長龍，蔡其昌現場接受媒體採訪，針對全台大罷免行動看法，他說自己近幾個月在民間走動，確實聽到人民對國會不滿的聲音很大。

蔡其昌發送小紅包旁的豐原區信義街一處騎樓，正好有公民團體設站讓民眾寫提議書，要連署罷免國民黨台中市第3選區的楊瓊瓔，和第8選區的江啟臣，活動名稱是「38連線，擊臣拒瓔」。

現場有罷免團體拿著宣傳板向路人宣傳，說明藍白在立法院亂刪預算，有人停下聽其說明，現場工作人員說，他們不便對外說明連署人數，目前正積極連署中。

公民團體發動罷免台中市第3選區國民黨立委楊瓊瓔行動，在農曆春節前一階達標約2600份已達標，扣掉不合格份數，公民團體打算衝連署到4000份，目前仍在連署中，

台中市第8選區國民黨立法院副院長江啟臣的罷免行動，起步較晚，公民團體過年期間快閃收件，希望過年期間衝到一階人數，民進黨台中市議員謝志忠表示，公民團體的快閃收件過年期間也選在他服務處，過年期間服務處未開大門，服務處騎樓借公民團體收件。