連署罷免桃園立委 民團：明天中選會見

全台多處掀罷免行動，桃園在地6席立委也成目標，蘆竹南崁多加教會牧師陳曉煒今稱提議書已經達標，明天將送中選會審查。

陳曉煒表示，桃園第一、四、五、六選區總共收集4萬1千份提議書，4區第一階段提議罷免門檻均達標，將從中整理13500份送中選會審議，為防無效資料，每區都會多準備一些提議書送審，數量大概會比第一門檻多12%。第二、三選區由南區的民間團體統整，據悉提議書也達第一階段門檻，明天也會送中選會。

陳曉煒表示，此次罷免行動無關政黨顏色，而是覺得立委們沒有盡到自己該盡的責任義務。雖然立委們不斷強調有建設桃園，但建設桃園是市長、市府與議員的工作，立委應該是在立院審查建立對人民有利的法案，近幾次修法（財劃法等）不見立委展現專業，只有舉手參與表決，令人惋惜，所以提罷免。

陳曉煒說，罷免第一階段門檻需選舉人1%，第二階段門檻需10%，且第一階段提議人不得為第二階段連署人，因此接下來還會努力募集連署書，目標能收集到25%。