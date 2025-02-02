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連署罷免桃園立委 民團：明天中選會見

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市蘆竹南崁多加教會牧師陳曉煒今宣布罷免立委第一階段門檻達標，提議書明天將送中選會。本報資料照片
桃園市蘆竹南崁多加教會牧師陳曉煒今宣布罷免立委第一階段門檻達標，提議書明天將送中選會。本報資料照片

全台多處掀罷免行動，桃園在地6席立委也成目標，蘆竹南崁多加教會牧師陳曉煒今稱提議書已經達標，明天將送中選會審查。

陳曉煒表示，桃園第一、四、五、六選區總共收集4萬1千份提議書，4區第一階段提議罷免門檻均達標，將從中整理13500份送中選會審議，為防無效資料，每區都會多準備一些提議書送審，數量大概會比第一門檻多12%。第二、三選區由南區的民間團體統整，據悉提議書也達第一階段門檻，明天也會送中選會。

陳曉煒表示，此次罷免行動無關政黨顏色，而是覺得立委們沒有盡到自己該盡的責任義務。雖然立委們不斷強調有建設桃園，但建設桃園是市長、市府與議員的工作，立委應該是在立院審查建立對人民有利的法案，近幾次修法（財劃法等）不見立委展現專業，只有舉手參與表決，令人惋惜，所以提罷免。

陳曉煒說，罷免第一階段門檻需選舉人1%，第二階段門檻需10%，且第一階段提議人不得為第二階段連署人，因此接下來還會努力募集連署書，目標能收集到25%。

罷免

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