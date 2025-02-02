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新北雙和罷團已收1.3萬份提議書 最慢10日送中選會

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
雙和罷免團體年前積極設攤，現已有1萬3千餘份提議書。本報資料照
雙和罷免團體年前積極設攤，現已有1萬3千餘份提議書。本報資料照

全台展開大罷免，雙和罷免立委張智倫林德福及罷免立委洪孟楷團體，過年期間仍持續設點、收件。雖然雙和罷團提議書已達第一階門檻，約有1萬3千餘份，而罷免洪孟楷提議書也有數千份，但兩罷團都不會在2月3日送件。

雙和罷團過年期間設快閃點，持續收提議書，現已有1萬3千餘份，雖然雙和收集份數已在1月18日過第一階段，但罷團並未先送件，反而持續衝刺份數，罷團表示，預計2月3日後7天內，最晚2月10日送中選會。

罷免洪孟楷團體發言人李威則說，目前有數千份提議書，過年期間連署站人潮排得滿滿，第一階段需3900份、第二階4萬份，且兩階段份數不能重複，因此仍在收集提議書，送件時間還在討論中。

張智倫 林德福 洪孟楷 罷免

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