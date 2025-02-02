罷免葉元之3日送件 領銜人史書華：第二階段目標衝4萬份

罷免國民黨立委葉元之連署提議書已突破1萬1088件，領銜人牙醫史書華今天受訪表示，第一階段連署提案雖在今日截止，但所有攤位會持續運作，在第二階段開始前，將持續收取同意書，參照以往不合格率10-20％，保守訂出安全門檻4萬份，待第二階段格式出爐，會再通知已簽署同意書民眾再來簽署連署書。

史書華表示，統計至昨日，已收1萬1088多份，第一階段安全門檻8484份已經達標，團隊將在2月3日送中選會，審查時間以往落在10到30天左右，會先提供3000份供作審查，並視中選會審查結果補件確保達標。

在中選會未公布第二階段連署表格格式的期間，目前所有連署站都會持續運作，持續收取民眾「同意書」，待第二階段表格公布後，即會通知所有曾簽署同意書民眾再次簽署第二階段連署書。

史書華說，罷免第二階段門檻是第一階段10倍約2萬4000份，依照過去案例，不合格率落在10-20％左右，因此第二階段安全門檻才會訂在4萬份。

史書華說，明天他會與團隊一同前往中選會送件，並對外公布後續細節。

對於罷免案，葉元之今天稍早回應，民進黨因為他只有贏羅致政2000票，想要翻盤，讓自己人來做，讓板橋陷入對立、紛亂，中間選民不會認同。

葉元之更說，從第一次立法委員全面改選至今超過30年，很難想像民主制度會被民進黨玩弄成為這樣，以後立法委員是不是只要不是民進黨當選，都要選兩次？