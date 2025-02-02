台中3藍委罷免達第1階段門檻 3公民團體3日聯合送件

立委就職滿一周年，台中市公民團體罷免國民黨籍立委行動，已知有羅廷瑋、黃健豪和廖偉翔3人都通過第一階段連署。公民團體證實，明天這3人的罷免團體會共同前往台中市選委會送件，罷免的連署也持續進行。

公民團體說，雖然3位立委的連署都已經過第一階段的1%門檻，甚至還超越，但避免外界拿數字做文章，他們送件事仍僅送達到門檻的件數，並湊個整數而已，不會一次全都送出，以免真實數字曝光。若是經審核有退件的，他們還會隨時補件。

公民團體說，他們看好春節期間的返鄉人潮，春節期間擺攤連署的行動仍不中斷，因此收效非常好，不僅有些是從外地返鄉，還有人從國外返台，專程拿了連署書去連署站。

公民團體說，即便今天已是春節假期的最後一天，他們的連署行動也仍進行中。以罷免黃健豪的斷健行動為例，今天就仍在一中街水利大樓旁的土地銀行前，以及在中清路二段1295號的停車場處，工作人員都未休息加速連署。