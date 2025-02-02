桃園民團3日送罷免連署書 牛煦庭：在地方種下仇恨種子

全台多處掀罷免行動，桃園在地6席立委也成目標，蘆竹南崁多加教會牧師陳曉煒今稱提議書已經達標，明天將送中選會審查；立委牛煦庭表示，罷免在地方種下仇恨種子，對選區不是好事。

牛煦庭表示，支持者多少會擔心罷免連署情況，他也收到一些選民反映被家人情緒勒索或有謠言欺瞞選民連署等狀況，「罷免在地方種下仇恨的種子，對選區來說不是好事」，而自己的節奏不會因為改變，本來就會定期公布問政成果報告，用成績說服選民。

陳曉煒表示，桃園第一、四、五、六選區總共收集4萬1千份提議書，4區第一階段提議罷免門檻均達標，將從中整理13500份送中選會審議，為防無效資料，每區都會多準備一些提議書送審，數量大概會比第一門檻多12%。第二、三選區由南區的民間團體統整，據悉提議書也達第一階段門檻，明天也會送中選會。

陳曉煒表示，此次罷免行動無關政黨顏色，而是覺得立委們沒有盡到自己該盡的責任義務。雖然立委們不斷強調有建設桃園，但建設桃園是市長、市府與議員的工作，立委應該是在立院審查建立對人民有利的法案，近幾次修法（財劃法等）不見立委展現專業，只有舉手參與表決，令人惋惜，所以提罷免。

陳曉煒說，罷免第一階段門檻需選舉人1%，第二階段門檻需10%，且第一階段提議人不得為第二階段連署人，因此接下來還會努力募集連署書，目標能收集到25%。