南投罷免「去游」一階達標 「驅馬」進度也曝光
全台罷免藍委，南投縣因政治版圖藍大於綠，被視為艱困區，但在地公民團體仍打出「驅馬除害」、「去游除垢」要下架立委馬文君、游顥；經春節持續連署，並在綠營民代服務處協助下，罷游提議書已通過一階門檻，罷馬則預計春節後達標。
台中市去年5月陸續有團體對藍委發起罷免，從「廢翔行動」廖偉翔、「斷健行動」黃健豪、「敲羅行動」羅廷瑋，擴大到台中6藍委「無一倖免」；反觀南投因政治版圖長期藍大於綠，且碰上草屯鎮長補選，直至元月中下旬，罷免潮才趨熱。
南投在地公民團體集結以「驅馬除害」罷免投一選區馬文君、「去游除垢」罷免投二選區游顥，而其第一階段所需罷免提議書，依其選區選舉人數1%分別要超過1900份、2000份，通過一階安全門檻，才能進入二階選舉人數10%以上連署。
民進黨中央雖定調不介入罷免行動，但民進黨南投縣黨部主委陳玉鈴說，藍白在國會屢次強行闖關爭議法案、胡亂凍刪預算，民怨四起，不少人到黨部要繳罷免連署書，因此開放黨部及部分議員服務處收件，並協助罷免團體連署相關事宜。
南投罷免團體則表示，春節期間在縣內一、二選區均設有機動連署站，並在綠營民代服務處協助下，「去游除垢」行動已通過一階提議門檻，將送交中選會查對，盼盡速成案，力拚二階罷免；「驅馬除害」也已有1800份，預計春節後可望達標。
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