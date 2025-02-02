罷免案3日送件 葉元之回擊：非民進黨當選都要選兩次立委？

全台大罷免，指標選區新北市板橋東區國民黨立委葉元之第一階段已達標，罷免團體明天將送中選會審查。葉元之今天表示，民進黨因為他只有贏羅致政2000票，想要翻盤，讓自己人來做，讓板橋陷入對立、紛亂，「很難想像民主制度會被民進黨玩弄成為這樣，以後立法委員是不是只要不是民進黨當選，都要選兩次？」

葉元之說，從他剛當選沒多久，這群人就開始推動罷免，為了民進黨特定政治人物的野心，擾亂社會大眾，讓板橋陷入對立跟紛亂，中間選民不會認同。

葉元之指出，有次某民進黨議員為了煽動罷免，甚至在公祭場合騷擾他，還偷錄音，完全不尊重喪家。

從他擔任立委以來，每日兢兢業業，關心教育，致力於縮短教育政策與教學現場的落差，也提了多項福國利民的法案，相關質詢在我的YouTube頻道「葉元之原汁原味」都看得到。

葉元之也說，地方建設他積極推動泰板輕軌，浮洲汙水下水道，爭取活動中心、廢棄國有土地活化、電線桿地下化等，「民進黨為了煽動罷免，刻意造謠抹黑，擃大仇恨，散佈謠言，希望大家明辨是非。」

葉元之表示，從第一次立法委員全面改選至今超過30年，很難想像民主制度會被民進黨玩弄成為這樣，以後立法委員是不是只要不是民進黨當選，都要選兩次？