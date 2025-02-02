罷免高虹安與鄭正鈐 綠竹市黨部3日交一階段連署書送中選會

二月一日起，本屆立委任滿一年，依法已可罷免，民進黨新竹市黨部全面推動「雙罷免」，在黨部及各議員服務處設連署站，下架國民黨立委鄭正鈐和停職中的市長高虹安。市黨部指出，在立院黨團總召柯建銘號召下，黨公職、助理及志工已在過年期間將數萬分罷免鄭正鈐、高虹安的連署書分類造冊，預計明天送往中選會。

對此，民眾黨市議員李國璋指出，絕對尊重罷免作為民主政治民眾意志的表現，但仍要呼籲不要隨罷免起舞，以免讓罷免行為隨意成為特定政黨獲利的提款機，否則受傷的只會是全體民眾，因為仇恨會不斷堆積。

李國璋說，相信新竹市府仍然會持續穩健推動市政工作，讓民眾有感，鄭正鈐也會讓民眾了解他在國會爭取了哪些建設，因此，面對大罷免潮，藍白都應該要採正向宣傳，讓民眾了解自己投票選擇的對象為城市與國家付出了什麼。

民進黨新竹市議員劉康彥指出，選罷法第76條第2項規定，「提議人人數應為原選舉區選舉人總數百分之一以上」2024新竹市立委選舉人數為35萬4646人，百分之一約3547人。而2022市長選舉人數為35萬0758人，百分之一約3508人。由於竹市罷免立委與市長的第一階段門檻都是3500多票，因此黨部會將各約一倍，也就是7000份連署書送出，之後會繼續進行第二階段連署作業。

陽明交大教授林志潔表示，這次她以台灣公民、新竹市民及結伴同行協會理事長身分站出來支持民主深根，從今年1月24日至28日共五天，她個人服務處就以收受罷鄭與罷高連署書超過一萬份。同時，她這邊也收到去年五月自今罷鄭與罷高各自一箱尚未拆封的罷免連署書，全部這一萬多件都已封存造冊。