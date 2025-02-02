不該是常態！劉和然批罷免用低門檻「把選輸的人找回來」

大罷免時代來臨，立委2月1日起皆具罷免資格。新北副市長劉和然今赴中和、永和3處宮廟參拜，談及罷免，他直言用門檻較低的方式，把選輸的人找回來「這不是好事」，把罷免當常態，國家都將處在不安定情況。

劉和然受訪說，民主的機制有一定的遊戲規則，4年一次的選舉是民主政治的常態，罷免叫做例外，如果把罷免變成常態，等於用門檻較低的方式，否定支持民主政治4年一次的選舉，這是非常不好的示範，我們好不容易變成兩年一次地方選舉、兩年一次中央選舉，那中間各有1年大家可以休養生息，好好在各個崗位工作。

「罷免絕對有特殊情況，那你如果全面都是罷免，那就代表他不是1個民主的常態」劉強調，例外不要把它當作常態來執行，否則國家都處在不安定的情況，不安定如何國泰民安、安居樂業，何況這陣子災害這麼多，如果政治上又是這麼混亂，台灣人民的純樸、國泰民安的這個心會被攪亂，希望大家回到民主政治4年自然有一次好好地檢驗，不好就換掉，但用罷免這種門檻較低的方式，把選輸的人再找回來，這不是好事。