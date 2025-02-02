藍綠委被點名罷免…蔣萬安同台徐巧芯聲援 同框吳沛憶零互動

大罷免潮連署持續，台北市長蔣萬安昨力挺被點名罷免的國民黨立委徐巧芯，今與同樣被鎖定罷免的綠委吳沛憶出席光華數位新天地商場新春開工典禮，兩人同框卻幾乎零互動。對於罷團行動，吳稱是好事，希望更多人關心中正萬華大小事，少點政治；蔣則未回應。

民進黨喊罷藍委徐巧芯等人，國民黨則反制要罷綠委吳思瑤、吳沛憶。不同於昨天、今天與徐巧芯同台站旁邊，蔣萬安今天出席開工典禮，左右兩側安排都不是民意代表，與吳沛憶之間則是光華商場發展協會理事長張結榮，蔣、吳全程幾乎零互動，而蔣萬安在台上致詞時，吳沛憶則與現場人員交談。

蔣萬安致詞，一一點名張結榮、立委吳沛憶、議員郭昭巖、產發局長陳俊安等人致意，並提及市府去年編預算，今年將有4700萬元幫光華商場全面更新貨梯、電梯，希望帶來更好的服務品質，吸引更多人潮、商機。

至於蔣萬安昨天在松山慈惠堂聲援徐巧芯，吳沛憶認為市政不分藍綠，希望邀請蔣市長可以多來中正萬華走走，聆聽在地居民的聲音，新的一年在市政合作要有更多進展。

罷團號召民眾連署罷免，吳沛憶直言昨天確實看到中正萬華有大批人馬在擺攤，她認為是好事，也希望有更多人來關心中正萬華的大小事，直言少一點政治口水、多一點公共政策討論，甚至多一點具體行動，才符合市民期待。

至於罷團稱吳沛憶失職、根本沒監督政府，她則回應過去擔任市議員、去年上任立委，每一天都在崗位非常努力、盡責監督，也替中正萬華爭取福利、建設。

吳沛憶說，她把台北市民的權益放在心上，一直思考如何讓中央、地方有更多合作，希望市政不要分藍綠，過去與蔣市長一起向中央爭取捷運萬大線獲中央257億元補助，另感謝蔣市長上任後，持續與地方討論年中即將改建的艋舺公園，她也與社會局向衛福部爭取街友安置專案。