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影／遭藍營點名罷免 吳沛憶：市政不應該分藍綠
全台掀起「大罷免潮」，藍營點名罷免「雙吳」綠委吳思瑤、吳沛憶。立委吳沛憶表示希望有更多人共同關心中正萬華的大小事，「少一點政治的口水，多一點公共政策的討論和具體的行動，才符合市民的期待」。
立委吳沛憶表示，無論是過去擔任北市議員或去年上任立委，自己都努力替中正萬華爭取福利、建設，過去曾與台北市長蔣萬安共同向中央爭取捷運萬大線，成功獲得中央補助257億元。萬華艋舺公園將於今年年中改建，她感謝蔣萬安持續與地方里長、團體討論，因為這項歷時2至3年的改建計畫，備受在地民眾期待，除了公園改建外，她也與台北市社會局共同向衛福部爭取街友安置配套措施。
吳沛憶說「把本分做好」，只要在任立委的一天，就會在中央替地方發聲。她也提到，以往過年都是她主動打電話拜年比較多，但近期許多民眾主動聯繫她，詢問反罷免志工招募事宜，支持者也向她表示：「只要我準備好了，他們都很想當志工，一定要馬上通知他們。」她強調，若真的需要上街頭，也需要在地居民一起發出中正萬華的聲音。
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