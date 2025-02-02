影／遭藍營點名罷免 吳沛憶：市政不應該分藍綠

全台掀起「大罷免潮」，藍營點名罷免「雙吳」綠委吳思瑤、吳沛憶。立委吳沛憶表示希望有更多人共同關心中正萬華的大小事，「少一點政治的口水，多一點公共政策的討論和具體的行動，才符合市民的期待」。

立委吳沛憶表示，無論是過去擔任北市議員或去年上任立委，自己都努力替中正萬華爭取福利、建設，過去曾與台北市長蔣萬安共同向中央爭取捷運萬大線，成功獲得中央補助257億元。萬華艋舺公園將於今年年中改建，她感謝蔣萬安持續與地方里長、團體討論，因為這項歷時2至3年的改建計畫，備受在地民眾期待，除了公園改建外，她也與台北市社會局共同向衛福部爭取街友安置配套措施。