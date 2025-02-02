快訊

周杰倫初五半夜PO出與方文山對話 驚喜預告新歌催生！

氣質女神慘變阿珠媽！潤娥「五五身+老氣造型」神顏也救不了 眾人看傻：是被整嗎

2025「開工優惠」懶人包！ 20家up全台連鎖咖啡、手搖、速食餐廳好康追起來

綠黨團幹部招嘸人 李彥秀點名吳思瑤錯誤示範：致仇恨值速增

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院第三會期昨開始，綠黨團幹部卻「招嘸人」，國民黨立委李彥秀感嘆難以想像。圖／國民黨提供
立法院第三會期昨開始，綠黨團幹部卻「招嘸人」，國民黨立委李彥秀感嘆難以想像。圖／國民黨提供

立法院第三會期昨開始，綠黨團幹部卻「招嘸人」，國民黨立委李彥秀感嘆難以想像，像民進黨立委吳思瑤就因擔任幹部快速累積仇恨值，現在反而要回防「大罷免」；她也批，賴清德總統凡事要戰，不少區域立委已無心，如此下去將有「政治風險」，團結分裂全在賴一念之間。

本屆立法院第三會期昨展開，「大罷免」議題成為主軸。民進黨立院黨團卻傳出，除了總召柯建銘續任外，幹事長、書記長都無人登記。民進黨團人士表示，當幹部要高度參與政治攻防，將累積仇恨值，且有相當比例的時間要待在台北，經營選區時間被壓縮，都是原因。

李彥秀指出，大覆議、大釋憲、大罷免依然是新會期的主軸，國民黨團三長早就位，被稱「史上最強的戰鬥團隊」。民進黨團反而令人意外，可迅速累積知名度、直接與黨主席開會的總幹事與書記長竟無人登記，從過去「炙手可熱」的榮譽職位，淪為避之唯恐不及的「燙手山芋」。

李彥秀分析，民進黨團幹事長吳思瑤就是典型例子，2016年將士北「藍天變綠地」，長期耕耘教育文化委員會，地方服務有口碑，論述能力及形象都不錯；擔任幹部一年來快速累積知名度及聲量，但「仇恨值」與過去比也等比級數增加，現在反而要回防士北避免「大罷免」波及。

李彥秀批評，賴清德無役不與、凡事要戰，甚至不惜「焦土策略」，但除不分區立委柯建銘，許多區域立委已經無心「戀戰」，或是將戰場轉向瞄準2026年「九合一」，比起在國會天天衝突杯葛，卻不知道「為誰而戰，為何而戰」來的更為踏實。

李彥秀表示，賴清德競選期間可以遞出與大陸國家主席習近平「交朋友、喝珍奶、吃蝦仁飯」的橄欖枝，與在野黨真的「沒有仇恨放不下」，不論是立院持續對抗或是「大罷免」，賴都必須承擔極大「政治風險」，大罷免七成民意反對，持續焦土對抗的結果賴最終也必須面對民意裁判；新年新希望、新會期，要團結或分裂，全在賴的一念之間。

吳思瑤 李彥秀 罷免

延伸閱讀

公務機關禁用DeepSeek 藍委：數發部應釐清管制範圍

公部門限DeepSeek 李彥秀：公立大學也要恐影響學術

政院將加強與立院溝通 李彥秀：問題在心態而非手段

川普將提高半導體關稅 李彥秀：民進黨政府不能再裝睡了

相關新聞

綠黨團幹部招嘸人 李彥秀點名吳思瑤錯誤示範：致仇恨值速增

立法院第三會期昨開始，綠黨團幹部卻「招嘸人」，國民黨立委李彥秀感嘆難以想像，像民進黨立委吳思瑤就因擔任幹部快速累積仇恨值...

曝黃捷、許智傑罷免連署最新進度 民團：3日起延長受理

立法院第11屆立委就任滿一年，多位國民黨立委被發動罷免連署，高雄民團也發起罷免民進黨立委黃捷及許智傑活動，連署人數約達第...

藍委大罷潮恐集中一周內送件 藍黨團：大串連打團體戰

大罷潮持續中，各罷免國民黨立委團體預估將於一周內送出第一階段連署，立法院國民黨團表示，這些都是在預料之內，民進黨早就偷跑...

民團3日起分2梯次送罷免連署書 傅崐萁王鴻薇列首波

立委就職滿一周年，全台罷免遍地開花，據悉，已有至少18個國民黨立委選區達到罷免連署第一階段標準，國民黨團立院黨團總召傅崐...

罷免葉元之提議書收1萬1088件 「第一階段門檻達標」3日送件

全台展開大罷免，被認為是指標選區之一的板橋東區國民黨立委葉元之成為目標之一，罷免葉元之團隊今天持續在府中、埔墘兩站持續連...

被罷免連署過第一階段 藍委羅廷瑋：另一種認同與否的檢視

國民黨台中市3位立委被公民團體發起罷免，並已過了第一階段的連署門檻。對此，3位立委之一的羅廷瑋表示，罷免是民主國家中民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。