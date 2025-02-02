綠黨團幹部招嘸人 李彥秀點名吳思瑤錯誤示範：致仇恨值速增

立法院第三會期昨開始，綠黨團幹部卻「招嘸人」，國民黨立委李彥秀感嘆難以想像，像民進黨立委吳思瑤就因擔任幹部快速累積仇恨值，現在反而要回防「大罷免」；她也批，賴清德總統凡事要戰，不少區域立委已無心，如此下去將有「政治風險」，團結分裂全在賴一念之間。

本屆立法院第三會期昨展開，「大罷免」議題成為主軸。民進黨立院黨團卻傳出，除了總召柯建銘續任外，幹事長、書記長都無人登記。民進黨團人士表示，當幹部要高度參與政治攻防，將累積仇恨值，且有相當比例的時間要待在台北，經營選區時間被壓縮，都是原因。

李彥秀指出，大覆議、大釋憲、大罷免依然是新會期的主軸，國民黨團三長早就位，被稱「史上最強的戰鬥團隊」。民進黨團反而令人意外，可迅速累積知名度、直接與黨主席開會的總幹事與書記長竟無人登記，從過去「炙手可熱」的榮譽職位，淪為避之唯恐不及的「燙手山芋」。

李彥秀分析，民進黨團幹事長吳思瑤就是典型例子，2016年將士北「藍天變綠地」，長期耕耘教育文化委員會，地方服務有口碑，論述能力及形象都不錯；擔任幹部一年來快速累積知名度及聲量，但「仇恨值」與過去比也等比級數增加，現在反而要回防士北避免「大罷免」波及。

李彥秀批評，賴清德無役不與、凡事要戰，甚至不惜「焦土策略」，但除不分區立委柯建銘，許多區域立委已經無心「戀戰」，或是將戰場轉向瞄準2026年「九合一」，比起在國會天天衝突杯葛，卻不知道「為誰而戰，為何而戰」來的更為踏實。

李彥秀表示，賴清德競選期間可以遞出與大陸國家主席習近平「交朋友、喝珍奶、吃蝦仁飯」的橄欖枝，與在野黨真的「沒有仇恨放不下」，不論是立院持續對抗或是「大罷免」，賴都必須承擔極大「政治風險」，大罷免七成民意反對，持續焦土對抗的結果賴最終也必須面對民意裁判；新年新希望、新會期，要團結或分裂，全在賴的一念之間。