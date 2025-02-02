曝黃捷、許智傑罷免連署最新進度 民團：3日起延長受理
立法院第11屆立委就任滿一年，多位國民黨立委被發動罷免連署，高雄民團也發起罷免民進黨立委黃捷及許智傑活動，連署人數約達第一階門檻。發言人徐尚賢指出，明天尚未準備送件，將視情況決定送件時間，連署站開放時間明天起延長至晚上10點，假日也不休息。
因應大罷免潮，2021年罷免高市議員黃捷失敗的徐尚賢再度發起罷免立委黃捷，另位鳳山市民朱磊也發起罷免立委許智傑活動。兩團體原本各自行動，上月底正式合併成立高雄雙罷劫連署站，同步接受高市第六選區及高市第七選區選民連署。
雙罷劫發言人徐尚賢說，黃捷一階須達3137人、許智傑2936人，目前黃捷連署已經收到3100份、許智傑3000份，大致達標，不過考量會有少部分連署書無法通過資格審查，希望連署人數衝到4千至5千人再送，不過若民進黨要趕罷免新制上路前送件，黃、許的連署書也會送。
過年期間，雙罷劫連署站休息未開張，製作影片宣傳罷免活動。徐尚賢說，明天（2月3日）起，鳳山區中山西路331號的連署站開放時間從每日上午10點延長至晚上10點，每周7天，天天不間斷。
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