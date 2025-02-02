被罷免連署過第一階段 藍委羅廷瑋：另一種認同與否的檢視

國民黨台中市3位立委被公民團體發起罷免，並已過了第一階段的連署門檻。對此，3位立委之一的羅廷瑋表示，罷免是民主國家中民眾行使權力的一部分，不分黨派，近期兩黨均有立委被點名罷免。從另一種對選區立委的認同與否的檢視，也是回顧任期內成果的機會。

但是，羅廷瑋也說，現在全台超過49位立委面臨罷免的討論，已經超出正常罷免機制的合理範圍，甚至會讓民眾對政黨操作感到厭惡。民眾期待的是一個好的，能夠改善生活的政策，而非政治鬥爭。

他說，作為民意代表，他的重心始終是選區服務與建設，並持續為台中爭取更多資源，例如「財政收支劃分法」的推動，若成功實施，台中每年將增加262億元的財政資源，支持地方建設。特別是目前捷運多線齊發的關鍵時刻。這些實際作為，才是回應選民期待的最好方式。

羅廷瑋認為，無論是面對罷免挑戰還是選區服務，重點在於腳踏實地、專注政策，讓民眾感受到真實的改善。回顧過去一年，他力促「再生醫療法」等多項法案三讀通過。近期推動包括「揭弊者保護法」、「兒童及少年性剝削防制條例」等修正案，以及取消80歲以上及癌症患者的巴氏量表檢測，以及地方校園建設、公園、水環境、交通、捷運與汰換自來水管線等建設，都是為了直接回應民眾的需求，相信努力是最好的抗衡方式。對於罷免或其他政治議題，理性、務實的回應才是王道。

黃健豪今天重申，身為立委會以現階段該做的建設為主，在立委的本分上把該做的工作做好，不要受到政治風波的影響。也正是做一天和尚敲一天鐘，把該做的事情做好就可以了。他說，他從政以來，一直都是以台灣為主，且是對民眾有利的事情，做他該做的事情，各項預算或者是法案的爭取都是為了選區的建設。

廖偉翔上午未接電話，但他先前曾說，會持續且堅定地做福國立民的事情，並且推動地方建設，這才是正確的事情。「全台惡罷」到處亂竄，目的就是想要影響他們的問政和節奏，但是他會持續、堅定地把該推動的建設持續推動，該過的法案就要過，只要保持正向陽光的態度來面對就沒有問題。