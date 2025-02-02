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藍委大罷潮恐集中一周內送件 藍黨團：大串連打團體戰

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
不少民團透露將趕著將罷免藍委提議案送到各地選委會，估至少13件。圖為國民黨立委示意圖。圖／本報資料照片
不少民團透露將趕著將罷免藍委提議案送到各地選委會，估至少13件。圖為國民黨立委示意圖。圖／本報資料照片

大罷潮持續中，各罷免國民黨立委團體預估將於一周內送出第一階段連署，立法院國民黨團表示，這些都是在預料之內，民進黨早就偷跑，年假更是加速馬力要趕在選罷反新版本上路前送件，國民黨將串連立委、地方及黨中央打團體戰，不會讓個別立委被各個擊破。

立法院明新會期報到，不少民團透露將趕著將罷免藍委提議案送到各地選委會，估至少13件，而行政院也已針對罷法連署加嚴版本提覆議並於今送件，明天立院就能開始處理，罷免大戰一觸即發。

立法院國民黨團書記長王鴻薇說明，一些罷團搶在選罷法新版本上路前送出第一階段都在預料內，民進黨在不到半年前就開始偷跑，待立法院民進黨團總召柯建銘號令後，全力加速馬力，罷團年假不休息就是要趕在過年前送件，這些過程都是鐵證如山。她推測，這些罷免案可能都會集中在接下來這一周內送件，而即便行政院提覆議，並於明日被否決，也還是會有十天緩衝期，所以罷團會搶在下周全力送件。

王鴻薇表示，這一次罷免行動不是針對個別立委，而是全面性大罷免，所以國民黨會打「團體戰」全面應戰，包含從個別立委、各縣市選區到黨中央會串連，不會讓罷團各個擊破；接下來也會持續觀察罷團實際送件情況，再團隊作戰即時應對。她提到，聽說罷團還有在算新聞露出KPI，現在民進黨把弄得猶如進入大選模式。

王鴻薇指出，民進黨現在發起全面性大罷免，也引發民眾及非民進黨支持者的強烈反感，現在各地也有針對罷免民進黨立委在連署中，大家也是搶在選罷法新版本上路前送件，像是台北罷免雙吳等，這就是相對應的反作用力。

另外，有關選罷法、總預算等覆議案，王鴻薇認為，這是行政院的權利，對立法院來說只能被動，不過以現有席次來看一定都會被否決，這是無庸置疑的，而這也讓民眾看到行政院在重大憲政程序上再次被否決，行政院也只能唾面自乾，假裝都沒發生，就只為了執行賴清德總統意志。

罷免團體磨刀霍霍，劍指國民黨立委，國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，將串連立委、地方及黨中央打團體戰，不會讓個別立委被各個擊破。圖／報系資料照片
罷免團體磨刀霍霍，劍指國民黨立委，國民黨立院黨團書記長王鴻薇表示，將串連立委、地方及黨中央打團體戰，不會讓個別立委被各個擊破。圖／報系資料照片

國民黨 王鴻薇 罷免 選委會 選罷法

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