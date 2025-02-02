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民團3日起分2梯次送罷免連署書 傅崐萁王鴻薇列首波

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立委大罷免時代來臨，各民團預計2日上午赴中選會送件，至少有18名藍營立委遭到鎖定。記者邱瑞杰／攝影
立委大罷免時代來臨，各民團預計2日上午赴中選會送件，至少有18名藍營立委遭到鎖定。記者邱瑞杰／攝影

立委就職滿一周年，全台罷免遍地開花，據悉，已有至少18個國民黨立委選區達到罷免連署第一階段標準，國民黨團立院黨團總召傅崐萁、首席副書記長王鴻薇都被鎖定，各民團預計2日上午赴中選會送件，另7、8個選區則於下周送出，粗估至少26個藍營立委將面臨罷免。

根據選罷法規定，罷免第一階段須由原選舉區選舉人提議，人數需達原選區選舉人總數1%以上。民團預計在春節開工第一日送出第一梯次的罷免提議書，至少18個選區藍營立委遭到鎖定。

名單含括台北市王鴻薇、李彥秀，新北市葉元之，桃園市牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華，新竹市鄭正鈐，南投縣游顥，台中市顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋；雲林縣丁學忠，花蓮縣傅崐萁，台東縣黃建賓；此外，因詐領助理費案遭內政部停職的新竹市長高虹安也在名單內。

第二梯次預計下周送件，粗估有7到8個選區，知情人士指出，由於部分罷團較晚起步，加上缺乏領銜人、深藍選區難度高等問題，無法趕在第一梯次。

知情人士透露，由於春節期間罷免連署熱度較高，屢屢傳出行政刁難的誇張情事，深藍選區尤為明顯，比如有民眾以個人名義租用公家場地欲發送春聯，卻遭受各方壓力，甚至將罷免團體活動與其活動掛鉤、試圖張冠李戴，讓該民眾搖頭道，過年期間「未免太認真」。

由於還有第一階段連署至第二階段連署間，將有一個月的審核期，有民團私下擔憂地方選委會與中選會查驗標準不一致，造成不公。中選會副主委陳朝建說，各地選委會將依法行政，中選會暨地方選委會做為主管機關、主辦機關都會依法行政、標準一致，不會有差別待遇。

若罷免成功進入第二階段，須有原選區選舉人總數10％參與連署，讓民團「壓力山大」，罷團人士指出，會在審核期間祭出文宣戰，為第二階段罷免持續蓄積能量。

傅崐萁 國民黨 王鴻薇 罷免 葉元之 選罷法

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