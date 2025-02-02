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罷免葉元之提議書收1萬1088件 「第一階段門檻達標」3日送件

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
罷免葉元之團隊宣布提議書已收1萬1088件，今天是第一階段最後一天，持續在府中與埔墘連署。記者葉德正／攝影
罷免葉元之團隊宣布提議書已收1萬1088件，今天是第一階段最後一天，持續在府中與埔墘連署。記者葉德正／攝影

全台展開大罷免，被認為是指標選區之一的板橋東區國民黨立委葉元之成為目標之一，罷免葉元之團隊今天持續在府中、埔墘兩站持續連署，仍有不少民眾前來。團隊今天宣布，罷免葉元之提議書至1日已收1萬1088份，達成8484第一階段門檻，正式宣布第一階段提案連署於2日截止，將於3日送件。

團隊表示，由於送件審查期約有30天，第二階段開始後僅有60天連署期，在未領取第二階段連署表格格式的期間，需要提前為第二階段門檻40000份做充足準備，以便日後更有效率連絡民眾重簽，2月3開始第二階段尚未開始前，將火力集中於收取同意書。

團隊表示，罷免的路還很長，也許過程麻煩且不易，但為了未來，讓我們持續一同堅持下去，守護我們的家園，守護民主自由的台灣。

今天是連假最後一天，罷免團隊仍在府中與埔墘兩站持續收集提議書，許小姐表示，她跟丈夫前幾天已經簽過，今天再來是要把家裡兒子、女兒的提議書一起帶來，他們全家總計貢獻5份，希望能夠順利把葉元之罷免。

另名前來聲援的小姐說，她今天是來關心第二階段何時開始，屆時她會全力協助宣傳，希望能夠透過罷免，遏止國會亂象，撥亂反正。

不過今天也有來自板橋西區的選民，林先生說，他也是看不下去藍白預算亂刪、國會亂象，沒想到自己是西區選民，雖然他不能連署，會回去繼續為罷免團隊宣傳。

罷免葉元之團隊宣布提議書已收1萬1088件，今天是第一階段最後一天。記者葉德正／攝影
罷免葉元之團隊宣布提議書已收1萬1088件，今天是第一階段最後一天。記者葉德正／攝影

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