聽新聞
0:00 / 0:00
柯建銘喊大罷免、開工日送連署書 徐巧芯反酸：國民黨的寶貝
立法院新任立委就職滿1年，民進黨立法院黨團總召柯建銘喊出「大罷免」並預告將在3日開工日送出罷免藍委的提案連署書，並頻頻在臉書對藍、白開火。對此，國民黨立委徐巧芯上午受訪反酸柯建銘「越說越好」柯建銘是「國民黨的寶貝」。
柯建銘昨在臉書發文指出，「搶救台灣倒數第三天，台灣人可以不急嗎？」他強調，國家安全是總統的天職，而根據「國安三法」及憲法規定，總統有決定國家安全重大方針的權力。並回憶起2013年「九月政爭」指真正違憲的總統其實是前總統馬英九。
對於柯建銘頻頻在臉書發文，徐巧芯上午與台北市長蔣萬安到松山霞海城隍廟新春祈福參拜受訪，她指出，柯建銘說越說越好、越說越多越好，柯建銘是國民黨的寶貝，所以希望他每天都出來開記者會「每天都出來跟我們講一些543」所以一定要讓他繼續能夠當總召。
針對大罷免，徐巧芯說，南松山、信義的鄉親都對她非常的支持，今天很多鄉親在現場幫她加油，這才是真實的民意，透過這些走春的活動，可以讓大家看到地方上真實的民意是什麼，她也尊重罷免團體，可是最重要的是，鄉親對市政建設，還有跟台北市的密切合作，是否能夠提供更好的一些福利，以及未來長遠的發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言