雙北、台中 藍綠「互罷」較勁

二月一日起，本屆立委任滿一年，依法已可罷免，各地罷免動作加大。雙北與台中市目前都是藍綠「雙罷」局面，罷免潮春節持續連署中。雙北罷團不分藍綠，在人流聚集處接力擺攤；中部地區罷藍較熱，罷綠都在海線與屯區，灶還沒燒熱。

北市民團發起罷免國民黨北市立委徐巧芯，昨在松山慈惠堂附近設站號召市民響應，更製作「清芯福全」春聯發送；台北市長蔣萬安中午同框徐巧芯，大讚她在中央協助北市建設、爭取經費，喊話要全力支持徐。

徐巧芯直言，如果發動大罷免，不僅勞民傷財，對於社會上對立增加很多負面的情緒能量，她希望朝更和諧的方式，一起讓中華民國變得更好、讓這個國家更前進。

罷免徐巧芯的「剷除黑芯」團隊昨在松山慈惠堂附近設站，號召民眾連署，並發送「清芯福全」春聯，疑似被警方要求提早撤離。罷團說，臨時通知須提前結束活動，未來希望能有更順暢的安排，讓市民能安心參與。

台北市國民黨新生代組的「蟾蜍剋星、鏟除雙吳」在多處設站，號召連署罷免民進黨立院黨團幹事長吳思瑤、立委吳沛憶。罷團說，國家生病的病源是某人在立院開啟大造謠時代；吳思瑤認為，國家民主確實生病，藍白立委毀憲亂政，傷害台灣民主。

新北市長侯友宜昨赴林口竹林山觀音寺參香發福袋，立委洪孟楷一路跟緊緊。被問及大罷免，侯友宜說，新北市民意代表跟市民站在一起，為市民奉獻努力，是每一個人應盡的職責，他非常謝謝洪孟楷為新北做很多事，在八里、林口、三芝、淡水在選區，「他真的拚很多」。

台中市藍綠八席也被點名罷免，市區國民黨三席立委第一階段都已達標，立委黃健豪說，如果罷連署達投票門檻，他會勇敢以對，當作另一場選舉布局操兵。