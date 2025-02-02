立委滿一年大罷免啟動 黃國昌籲賴清德懸崖勒馬

本屆立委昨天就職滿一周年，各地喊「罷」正式啟動。民眾黨代理主席黃國昌向民進黨主席賴清德三度喊話「懸崖勒馬」，更呼籲賴站在總統高度，「以蒼生為念」、「以台灣為念」，不要把台灣推向對立、分裂的局面。

針對黃國昌喊話，民進黨表示，尊重公民團體的自主性，並謙卑傾聽全體國人的心聲。力推大罷免的民進黨立院黨團總召柯建銘則說，黃國昌與國民黨團總召傅崐萁是一丘之貉，賣台毫不手軟。

藍綠大罷免昨正式啟動，雙北、台中等地都出現藍綠雙罷的局面。黃國昌昨天到台中參加活動，不到兩分鐘的談話，三度向賴清德喊話「懸崖勒馬」，要三思；更呼籲賴清德總統，站在總統高度「以蒼生為念」、「以台灣為念」，不要造成台灣內部對立與衝突。

賴清德總統（前排左）日前在台南市東區關帝殿發福袋。本報資料照片

黃國昌指出，罷免應是選民針對政見跳票的政客、不聽民意的政客所提出的救濟方式，絕不應該拿來作為政黨惡鬥的工具，民進黨發動的大罷免，「讓我們看不懂」。

黃國昌說，賴清德總統、也是民進黨黨主席，從去年五二○就任以來，交出非常難看的成績單，直到現在都不見把心力放在福國利民的措施上，反而把心力放在推動大罷免，造成台灣內部的對立和衝突，他要求賴主席三思、懸崖勒馬，以民進黨主席的高度告訴台灣人民「發動大罷免不是民進黨要做的事」，民進黨該做的事情是對選民兌現承諾，推動福國利民措施，而不是為了一黨之私製造對立衝突，謀取個別政黨的利益。

柯建銘表示，黃國昌講的話毫無公信力，「顛倒看就好」，藍白都一樣。至於前立委林濁水批柯建銘「抓狂」，要民進黨立委都回選區串聯全台大罷免，「難道要罷免自己嗎？」柯建銘反駁，指搶救台灣進入倒數，台灣人可以不急嗎？林濁水早被「引蛇出洞」，不愧對民主進步黨嗎？