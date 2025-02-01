民團喊罷徐巧芯 蔣萬安同框力挺讚立法院最優秀立委

罷免潮春節持續連署中，民團發起罷免國民黨北市立委徐巧芯，今早在松山慈惠堂附近設站號召市民響應，更製作「清芯福全」春聯發送；市長蔣萬安中午前往參拜，同框徐巧芯並大讚她在中央協助，喊話要全力支持。

蔣萬安今天安排多間宮廟走春，中午抵達松山慈惠堂，致詞大讚徐巧芯是立法院最優秀、最認真的立法委員，也是他見過最認真、最有活力、最有衝勁的委員。

他說，大家也很關心台北各項市政，我上任2年期間，非常感謝徐巧芯在中央給予大力協助，包括捷運興建，徐非常關心進度，信義線東延段的即將完工，未來很快要通車。

蔣萬安也提及，徐巧芯很關心松山信義的老舊校舍改建，北市府每年至少40億元進行校舍改建，光在信義區，吳興國小、雙永國小、福德國小、松山家商都納入改建計畫。另有松信社宅等社宅興建。

他直言，在中央有徐巧芯大力協助，積極幫北市爭取各項建設的經費，同時幫鄉親監督施政、為民喉舌，「我們要全力支持徐巧芯委員」。

徐巧芯則表示，看到信義南松山鄉親對她非常支持，她很感動。我們在財劃法幫北市爭取每年400億元預算，相信鄉親都有感受到，對於台北市政建設的努力，北市府與中央5位立委會一起同心讓台北市變得更好，這就是為何信義南松山的朋友支持她的原因。

至於民進黨團總召柯建銘在臉書發文「恭喜發財、罷免書拿來」，徐巧芯則希望他過年不要再48小時不睡覺，能夠好好休息，新的會期來了之後，賴總統說要促成朝野和諧，最好的方式就是讓所有安居樂業的百姓和所有政策順利推行，這個才是人民之福。

徐巧芯直言，如果發動大罷免，不僅勞民傷財，而且對於社會上對立增加很多負面的情緒能量，她希望朝更和諧的方式，一起讓中華民國變得更好、讓這個國家更前進。

罷免徐巧芯的「剷除黑芯」團隊今在松山慈惠堂附近設站，號召民眾出門連署，並發送「清芯福全」春聯，卻疑似被警方要求提早撤離。

罷團說，由於臨時通知，必須提前結束活動，稍微影響大家的同樂時間，未來希望能有更順暢的安排，讓市民能安心參與；徐巧芯則說對方好像昨天很晚才公布地點，也坦言自己早上才知道是在同一個地方，她不太清楚具體狀況。