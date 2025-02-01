大罷免今啟動 罷免蘇巧慧連署站「場地問題」提早收攤

新國會今起滿上任一年，立委2月1日起皆具被罷免資格。新北市長侯友宜今被問及罷免一事，他說，民代與市民站在一起，努力奉獻是每個人應盡的職責。而新北6名國民黨立委皆被提罷免，而民進黨立委蘇巧慧也同遭遇罷免，罷團原預計在鶯歌公有市場出入口旁擺攤一整天，因場地未申請提早收攤。

侯友宜今赴林口竹林山觀音寺參香發福袋，立委洪孟楷一路跟緊緊。被問及大罷免，侯友宜說，新北市民意代表跟市民站在一起，為市民奉獻努力，是每一個人應盡的職責，他非常謝謝洪孟楷為新北做很多事，在八里、林口、三芝、淡水在選區，「他真的拚很多」，且今天陪他來的議員蔡淑君、陳明義也同樣是很好的議員，只要民代犧牲奉獻，就是很好的民代，他們再繼續做讓新北市更好。

新北市6名藍委包括洪孟楷、葉元之、林德福、張智倫、羅明才、廖先翔等人遭遇罷免，各地初四不乏設有實體攤位持續收件中，罷團盼能在選罷法修法上路前送件。

民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘也遭遇罷免，新北大掃除「去怋除穢」今在鶯歌公有市場外擺攤收件，發言人王昱人說蘇巧慧第一階段門檻約2500份，截至1月底連署意向書已有2000餘份，今起開始收連署書，且陸續有熱心民眾至社區發送、收連署書。

由於罷團設點在鶯歌公有市場出入口旁、透明電梯前，應向市場處或公有市場自治會申請。據悉，罷團並未申請設攤，今早自行設站收件，自治會發現後要求撤離。王昱人認為「溝通有點狀況」才提早撤攤，下午將確定明日設攤地點，近期也會以快閃方式到各地巡迴。