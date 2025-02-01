快訊

MLB／響尾蛇春訓名單不見林昱珉！無緣連2年參與大聯盟春訓

川普首度與黃仁勳面對面「會晤良好」 堅稱將對晶片加徵關稅

「阿北變阿公」 柯文哲IG發文曝剃光頭之謎、瘦11公斤頭髮全白

大罷免今啟動 罷免蘇巧慧連署站「場地問題」提早收攤

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
罷免立委蘇巧慧連署站今原預計在鶯歌公有市場外設攤一整天，因場地問題上午撤離。記者劉懿萱／攝影
罷免立委蘇巧慧連署站今原預計在鶯歌公有市場外設攤一整天，因場地問題上午撤離。記者劉懿萱／攝影

新國會今起滿上任一年，立委2月1日起皆具被罷免資格。新北市長侯友宜今被問及罷免一事，他說，民代與市民站在一起，努力奉獻是每個人應盡的職責。而新北6名國民黨立委皆被提罷免，而民進黨立委蘇巧慧也同遭遇罷免，罷團原預計在鶯歌公有市場出入口旁擺攤一整天，因場地未申請提早收攤。

侯友宜今赴林口竹林山觀音寺參香發福袋，立委洪孟楷一路跟緊緊。被問及大罷免，侯友宜說，新北市民意代表跟市民站在一起，為市民奉獻努力，是每一個人應盡的職責，他非常謝謝洪孟楷為新北做很多事，在八里、林口、三芝、淡水在選區，「他真的拚很多」，且今天陪他來的議員蔡淑君、陳明義也同樣是很好的議員，只要民代犧牲奉獻，就是很好的民代，他們再繼續做讓新北市更好。

新北市6名藍委包括洪孟楷、葉元之、林德福、張智倫、羅明才、廖先翔等人遭遇罷免，各地初四不乏設有實體攤位持續收件中，罷團盼能在選罷法修法上路前送件。

民進黨立委蘇巧慧、吳琪銘也遭遇罷免，新北大掃除「去怋除穢」今在鶯歌公有市場外擺攤收件，發言人王昱人說蘇巧慧第一階段門檻約2500份，截至1月底連署意向書已有2000餘份，今起開始收連署書，且陸續有熱心民眾至社區發送、收連署書。

由於罷團設點在鶯歌公有市場出入口旁、透明電梯前，應向市場處或公有市場自治會申請。據悉，罷團並未申請設攤，今早自行設站收件，自治會發現後要求撤離。王昱人認為「溝通有點狀況」才提早撤攤，下午將確定明日設攤地點，近期也會以快閃方式到各地巡迴。

民進黨新北市黨部執行長高碩呈回應，蘇巧慧在地方上爭取的建設也受到不分黨派民眾的認同，若國民黨不好好反思，卻要逆向操作罷免表現傑出的立委，人民不僅不會同意，還會更加憤怒，凝聚更強大的力量來罷免國民黨立委。

新北市長侯友宜（中）今赴林口竹林山觀音寺參香發福袋，立委洪孟楷一路跟緊緊。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜（中）今赴林口竹林山觀音寺參香發福袋，立委洪孟楷一路跟緊緊。記者劉懿萱／攝影
罷免立委蘇巧慧連署站今到鶯歌公有市場外設攤。記者劉懿萱／攝影
罷免立委蘇巧慧連署站今到鶯歌公有市場外設攤。記者劉懿萱／攝影

罷免

延伸閱讀

蘇巧慧、蕭美琴板橋合體 發福袋人氣旺、民眾排隊等合照

罷免新北聽中央指示 蘇巧慧：遍地開花是人民對國會失序的憤怒表現

蘇巧慧被喊「市長好」 與林右昌同框拜年飄出選舉味

卓揆凍結地方補助…新北議會藍黨團要她表態 蘇巧慧反擊

相關新聞

大罷免今啟動 罷免蘇巧慧連署站「場地問題」提早收攤

新國會今起滿上任一年，立委2月1日起皆具被罷免資格。新北市長侯友宜今被問及罷免一事，他說，民代與市民站在一起，努力奉獻是...

大罷免今啟動 黃國昌向賴清德喊話、說3次「懸崖勒馬」

藍綠大罷免今正式啟動，民眾黨代理主席黃國昌向民進黨黨主席賴清德三度喊話「懸崖勒馬」，並請以總統高度「以蒼生為念」、「以台...

獨／王金平年初三宴請各界好友避談罷免 陳其邁、許智傑也來拜年

前立法院長王金平今天大年初三中午在高雄路竹老家辦桌招待親友及產業界好友，被媒體問及大罷免遍地開花，王金平未多講，僅說「現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。