獨／王金平年初三宴請各界好友避談罷免 陳其邁、許智傑也來拜年

前立法院長王金平今天大年初三中午在高雄路竹老家辦桌招待親友及產業界好友，被媒體問及大罷免遍地開花，王金平未多講，僅說「現在過年，沒辦法談」帶過；高雄市長陳其邁結束市政行程後率市府團隊向王金平拜年，2人高舉酒杯互道新年祝福，好交情不言而喻。

王金平依慣例每年選在年初三宴請親戚及企業界好友，今年席開30桌，其中一半桌次為王家的至親好友，另一半則包括企業界、螺絲產業界及醫界人士，高雄白派大老、高雄市農會理事長蕭漢俊也率領農會系統相關人士到場拜年。

此外，高雄市議會副議長曾俊傑也是主桌座上賓，另王金平子弟兵、國民黨市議員陸淑美，以及同黨議員黃香菽、鍾易仲、李亞築等人也受邀出席。值得關注是，有意角逐下屆高雄市長大位的綠營立委，僅許智傑一人到場，直搗藍營陣地搏感情，據了解，綠營高雄市長初選競爭，爭取藍營支持恐將成為關鍵，新春見面話題離不開市長選舉布局。

陳其邁今天上午近11時抵達路竹消防分隊慰問，致贈加菜金後，與市府團隊到王金平路竹老家拜年走春。王金平、陳其邁見面闢室相談40多分鐘，直到約中午12時20分才開桌。

蕭漢俊致詞以吉祥話「金龍辭舊歲，旺蛇迎新春」開場，高呼現場賓客舉起酒杯，第一杯「敬東道主王院長身體健康」、第二杯「預祝陳其邁市長步步高升、政躬康泰」、第三杯「大家互敬，祝福家庭和樂美滿、賺大錢」。

王金平表示，這場午宴邀請各位來這裡走春、開春，充滿新年福氣，希望大家可以歡歡喜喜過好年。對於全台大罷免遍地烽火，被問到大罷免的看法，王金平說「現在過年，沒辦法談」。

陳其邁提起從立委到市長的從政之路表示，王院長可以說是他的人生導師，大小事都給他很多「牽教（台語，意指提攜教導）」，政黨協調、府會合作，乃至推動地方建設，給他很多協助和支持，今天特地來表示感謝。陳也許下新年願望，希望市府、議會和諧，推動更多福國利民的政策。

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