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賴清德盼朝野和諧...綠卻大罷免 蔣萬安3問：人民會同意？

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）今天到保安宮參香。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安（左）今天到保安宮參香。記者邱書昱／攝影

台北市長蔣萬安今天到大龍峒保安宮參香，被媒體問及賴清德總統於新春談話時談到，期盼朝野和諧社會團結，但是民進黨卻發起大罷免。蔣萬安以三問回應，反問大罷免人民會同意嗎？

蔣萬安表示，為罷免而罷免的政治操作，是傷害台灣的民主，這是他從去年開始就非常清楚的立場了，民進黨既然是執政，當家還鬧事，主動挑起戰火，人民會接受嗎？

他也說，另一方面，去年才選出的立法委員，今年就要發起大罷免，民眾會接受嗎？尤其過年期間，大家也希望能夠平靜、大家團圓好好的過個年，但在這個時候卻發動仇恨的大罷免，民眾會同意嗎？

媒體也詢問，有些國民黨立委發起以罷制罷，是否會站台？蔣萬安說，一直以來他都和國民黨立委站在一起，國民黨在台北市的立委表現大家有目共睹，他們也都非常的認真，也會一起努力的讓台北市愈來愈好，爭取爭取經費這種建設。

罷免 蔣萬安 賴清德

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